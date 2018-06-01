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Омичи отличились на фестивале «Ново-Сибирский транзит»
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Омичи отличились на фестивале «Ново-Сибирский транзит» 

АиФ-Омск 57 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Омская драма и Северный драматический театр имени Михаила Ульянова успешно выступили на V межрегиональном фестивале «Ново-Сибирский транзит».
Лауреатом номинации «Надежда сцены» была признана актриса Омской драмы Кристина Лапшина. Омичка отмечена за роль в спектакле «Искупление».
Почётную премию Ассоциации театральных критиков России взял Северный драматический театр им. М. А. Ульянова. Труппа отмечена за спектакль «Папин след». Режиссер постановки — главреж театра Константин Рехтин.
Напомним, что тарский театр привозил «Папин след» в Омск в конце прошлого года на фестиваль — лабораторию «Школа Леонида Хейфеца». И ещё именно этот спектакль стал лучшим в Омском регионе по итогам 2017 года. Теперь он получил заслуженное признание и на межрегиональном уровне.
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