Английский театр показал спектакль в Геологоразведочном университете 

Состоялась долгожданная премьера спектакля «The Wizard of Oz» английской театральной студии «BroadWay» под руководством старшего преподавателя кафедры русского и иностранных языков.
По окончании спектакля Дарья Александровна Щедрова рассказала о театральной студии «BroadWay». «Идея возникновения театра на английском языке зародилась еще в 2015 году. Я предложила эту идею заведующему кафедрой иностранных языков — Анастасии Михайловне Машковой, она поддержала и помогла реализовать её. Художественным руководителем Анастасия Михайловна назначила меня, потому что у меня уже был опыт участия в театральных постановках во время учёбы в лингвистическом университете. Мы собрали группу энтузиастов, желающих проявить себя на сцене и владеющих английским языком на начальном уровне, и начали работать», — поделилась старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков. Первая постановка театральной студии «BroadWay» состоялась в 2016 году и была посвящена Америке. Это был мюзикл по мотивам трилогии «Назад в будущее». В спектакле два главных актера путешествовали во времени, рассказывали об истории и культуре США. В процессе работы над мюзиклом студенты, заметно выросли в изучении иностранного языка. Вторая постановка была в прошлом году. Участники студии пофантазировали на тему произведения «Гарри Поттер» и посвятили спектакль изучению культуры и истории Великобритании.