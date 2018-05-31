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Насладиться Малером на заводе Шпагина: пермская промзона станет площадкой для «Дягилевского фестиваля»
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Насладиться Малером на заводе Шпагина: пермская промзона станет площадкой для «Дягилевского фестиваля» 

59.ru 27 минут назад
Фото: 59.ru
В Перми музыканты выступят в одном из цехов завода имени Шпагина, который краевые власти планируют превратить в музейное пространство. В предпоследний день «Дягилевского фестиваля» (18+) здесь исполнят симфонии Густава Малера. Стоимость билетов начинается от шести тысяч рублей.
23 июня цех №5 превратится в концертный зал на тысячу человек.
— До 2014 года цех производил кабины для снегоуборочных машин. Последние четыре года, после того, как производство было закрыто, цех находился в консервации, — рассказали организаторы фестиваля. — Сейчас здесь снова началась работа — пространство площадью две тысячи квадратных метров обустраивают для проведения концертов: оборудование демонтируют, а на его месте устанавливают сцену и зрительный зал. К концу июня преобразованная площадка будет готова принимать зрителей.
Концерт стартует в 22:00. Билеты на мероприятие начали продаваться уже сегодня. Их стоимость колеблется от шести до 15 тысяч рублей. Сейчас в продаже около 150 билетов.
Площадку планируют использовать два дня подряд. 24 июня здесь пройдет вечеринка по случаю закрытия «Дягилевского фестиваля». На это мероприятие стоимость билетов уже более демократичная — 1000 рублей за вход. Музыкантов, которые будут развлекать гостей, отбирал лично художественный руководитель Театра оперы и балета Теодор Курентзис.
В программе вечера три непохожие друг на друга команды Sal Solaris (Москва), Shortparis (Санкт-Петербург) и Gnoomes (Пермь). Sal Solaris — это техно с индустриальным шумом и хрустом. К источникам вдохновения авторы причисляют научную фантастику и философские концепции, вроде психоанализа, а также уверяют, что их саунд ориентирован на пропаганду любви, неотении и освоения космоса — внешнего и внутреннего. Следующий участник —коллектив Shortparis. Живые выступления группы больше похожи на перфомансы современного искусства. Психоделическое трио из Перми Gnoomes уже становилось участником организованных театром альтернативных вечеринок. «Гномы» — это эксперименты с синтезаторами и элементами краут-рока.
Сбор гостей в 21:00. Вечеринка продлится до часу ночи.
Завод имени Шпагина привлек к себе внимание, поскольку в прошлом году губернатор Пермского края Максим Решетников предложил сделать из промзоны музейное пространство. В конце 2017 года Пермский край пиобрел территорию в собственность. Решено, что развивать проект будет команда московского «Винзавода».
Ранее мы рассказывали, что еще интересного можно услышать на «Дягилевском фестивале».
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