Евгений Миронов: 3D не моя стихия, меня туда не зовут. ЭКСКЛЮЗИВ

Актер, народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов ввиду окончания театрального сезона поделился со зрителями телеканала «МИР» тем, как он оценивает работу своего театра за прошедший год. Какие открытия ждали зрителей? А что «недоудалось»? И от чего приходится отказываться актеру в его плотном графике?

— С вами трудно договориться, мы долго собирались. Я понимаю, поездки… Есть что-то, от чего вы отказываетесь?

Е. М. : Да, конечно, постоянно. Я умер бы, если бы на все соглашался.

— С большим опасением ждал премьеры «Му-му» Крымова. Но, на мой взгляд, это самая большая удача Крымова за последние годы и просто очень хороший спектакль, независимо от того, что он делает. И в нем очень много шуток — над вами или вашем автомобилем. И в тот момент, когда Му-му пытается сказать Тургеневу номер машины, я даже испугался. Я подумал, зачем это нужно. Как вы относитесь к таким шуткам?

Е. М. : Легко. Мы знаем о чем, мы говорим. Стиль Крымова почти самодеятельный вначале, очень легкомысленный, а потом возникают какие-то другие пласты. И я очень легко отношусь к этому. Я хохотал громче всех.

— Фильм «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева в жанре фантастики. Насколько он вам интересен?

Е. М. : Был период, особенно после работы над образом Ленина, когда мне так захотелось похулиганить, потому что это была тяжелая работа. Поэтому я с легкостью согласился поучаствовать. Вначале я испытывал большое удовольствие, потому что я не снимался полностью на «зеленке». Там 90%, если не больше, — «зеленка». Я как ребенок, мои партнеры (кто-то уже где-то играл) были опытнее меня. Мы с Машковым только саблями рубились в «Охоте на пиранью» на этой «зеленке». Якобы мы в поезде, еще качали эту платформу. И с тех пор больше не было. Большое кино 3D не моя стихия, меня туда не зовут. И вдруг тут такое. Я как ребенок восхищался всеми этими приспособлениями до тех пор, пока мне как актеру не стало скучновато. Потому что я очень много играл один, без реквизита. Все это нарисовано потом. Для меня это было так дико. Фантазия, честно говоря, работала с усиленной скоростью, потому что я должен был видеть великанов, общаться с ними. Я говорил: нет, я не могу, я должен понимать — это женщина или мужчина. И мы останавливали съемку, и Джаник показывал: это должно выглядеть так. Вот так?! Тогда у меня было другое отношение. А там ничего нет. Воображаемы даже предметы — например, пульт, который я брал. Это удивительные приключения, которые не знаю, чем закончатся. Надо посмотреть. Я с удовольствием приведу всех моих знакомых и близких, детей.

— Художественному руководителю в театре приходится принимать много решений, в том числе жестких. Райкин любил говорить, что у него есть правило: семь спектаклей на большой сцене. Появился восьмой, значит, какой-то должен уйти. А здесь вроде нет такого, но недавно стало известно, что вы убираете с афиши «Женитьбу» с Виторганом и Собчак.

Е. М. : Не только. «Фигаро» вчера сыграл последний раз. «Фрекен Жюли» с Чулпан сыграли в последний раз.

— А зачем?

Е. М. : Это очень живое дело. Когда я вижу, что это исчерпало свой запас — такое бывает. Например, у нас был замечательный спектакль «Цирк Амбуланте», который поставил, кстати, Андрей Могучий . Там Лия Ахеджакова играла главную роль. Вот этот спектакль нашел своего зрителя, но ровно на три года, три сезона мы его играли. «Женитьба» Григоряна — это все-таки сложносочиненное произведение. Он больше такой перформанист. У него достаточно агрессивный взгляд на какие-то вещи. Мне было интересно его решение в том числе пригласить туда Ксению Собчак Максима Виторгана . Это высказывание. Но я считаю, что время прошло. «Фигаро» мы играем уже много лет, уже должен уходить спектакль. Мне уже стыдно выходить в моем возрасте и «фигареть». Иначе я ничем не отличаюсь от графа.

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