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Театр на Малой Бронной приедет с гастролями во Владикавказ
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Театр на Малой Бронной приедет с гастролями во Владикавказ 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В столице Северной Осетии с 1 по 11 июня пройдут гастроли московского Театра на Малой Бронной. Коллектив представит публике пять своих спектаклей.
В программу гастролей вошли пять постановок: «Ревизор», «Сирано де Бержерак», «Деревья умирают стоя», «Княжна Марья» и «Особые люди». Спектакли будут идти на сцене Русского академического театра имени Вахтангова.
В числе задействованных в спектаклях актеров — Леонид Каневский, Даниил Страхов, Григорий Антипенко, Ольга Ломоносова, Вера Бабичева и другие, сообщается на сайте владикавказского театра.
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