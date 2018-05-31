Театр на Малой Бронной приедет с гастролями во Владикавказ

В столице Северной Осетии с 1 по 11 июня пройдут гастроли московского Театра на Малой Бронной. Коллектив представит публике пять своих спектаклей.

В программу гастролей вошли пять постановок: «Ревизор», «Сирано де Бержерак», «Деревья умирают стоя», «Княжна Марья» и «Особые люди». Спектакли будут идти на сцене Русского академического театра имени Вахтангова.