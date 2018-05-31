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Фестиваль «Традиция» в усадьбе Захарово
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Фестиваль «Традиция» в усадьбе Захарово 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
«Традиция» — фестиваль для всей семьи, который уже в третий раз пройдёт в подмосковной Усадьбе «Захарово» 7 июля. Место, где юный Пушкин проводил летние каникулы, слушал сказки Арины Родионовны и начал сочинять стихи.
Для детей подготовлена специальная программа. — «Домик Фанни Белл» покажет спектакль о Петре и Февронии, — Екатерина Куваева будет рассказывать сказки и петь вологодские песни, — Елена Трещинская и её необыкновенные куклы покажут «Шиповничек», — сказкотерапевт Анна Беду прочитает Пушкина под аккомпанемент гуслей, -Анастасия Коваленкова сыграет моно-спектакль «Полосатый», а батюшка Артемий Владимиров побеседует с детьми о самом сокровенном.
Всей семьей можно будет поучиться игре на народных инструментах, плетению венков, быстрому ткачеству, повеселиться в хороводе и, конечно, посетить Музей — дом бабушки Пушкина. Ещё — послушать лекции историков, писателей, художников, увидеть концерты этнической и классической музыки, а также рок— и рэп-исполнителей.
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