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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове-на-Дону 1, 2, 3 июня?
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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове-на-Дону 1, 2, 3 июня? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пятница
Премьера кинотриллера «Красный воробей» стартовала в четверг, 31 мая. Таким образом, в ближайшие выходные вы сможете посмотреть эту детективную драму в десяти кинотеатрах донской столицы.
Сразу отметим, что режиссёра фильма Френсис Лоуренс — автор ленты «Голодные игры: И вспыхнет пламя».
Коротко о сюжете. После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика Егорова и её мать сталкиваются с мрачным и неопределённым будущим. Героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьёв, секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей использовать своё тело и ум в качестве опаснейшего оружия.
После долгого садистского обучения девушка превращается в самого опасного Воробья за всю историю секретной службы. Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, со своей собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог. В том числе американского агента ЦРУ, пытающегося убедить её, что он единственный человек, которому она может доверять.
Время просмотра 140 минут. Возрастные ограничения 18+.
Суббота
В субботу, 2 июня, в донской столице состоится концерт панк-группы «ЯйцЫ Fаберже».
«ЯйцЫ Fаберже» — лидирующая группа российской ска-панк сцены. Команда была образована в 2003 году в городе Орле, и на данный момент имеет в своей дискографии четыре долгоиграющие пластинки и макси-сингл.
Альбом «Провокация» выпущен на легендарном российском лейбле Moroz Records.
Концертная практика группы включает в себя выступления на одной сцене как с отечественными, так и с европейскими и даже мировыми звездами: The Exploited (Шотландия), MoskovSKAya (Германия), Haggis (Норвегия), Skaladdin (Швейцария), Alaska (Швейцария), Doedel Haie (Германия), Lюk (Украина), Найк Борзов, 25/17, ILWT.
«ЯйцЫ Fаберже» — участники крупнейшего российского рок-фестиваля «Нашествие» (2008-2011).
Концерт для ростовчан состоится в «Подземке» ДК «Ростсельмаш», начало в 20:00.
Воскресенье
Кукольный спектакль «Муха-цокотуха» покажут в театре имени В. С. Былкова в воскресенье, 3 июня.
«Муха-Цокотуха» — неповторимая музыкальная сказка-игра. Известный всем сюжет сказки превращен в яркое и блестящее зрелище. Корней Чуковский писал стихи, играя с детьми. И артисты театра кукол читают его стихи, играя с юными зрителями.
Поэтому история Мухи-Цокотухи, которая подверглась нападению страшного Паука, не пугает маленького зрителя. Она становится поводом для игры, для яркого музыкального кукольного шоу.
Незабываемым, насыщенным и интересным этот спектакль делает великолепная работа артистов-кукловодов, управляющих куклами различных систем — перчаточными, пальчиковыми, планшетными, тростевыми. Ироничную режиссуру отлично дополняет оригинальная музыка и прекрасная сценография.
Начало в 11 часов, время представления 60 минут.
АиФ Ростов: последние новости
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