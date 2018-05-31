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В районе Марьино прошел отчетный концерт театра моды «Сувенир»
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В районе Марьино прошел отчетный концерт театра моды «Сувенир» 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
В школе № 1562 имени Артема Боровика района Марьино состоялся отчетный концерт воспитанников театра моды «Сувенир». Костюмы для постановки юные актеры и их друзья сшили сами.
— В нашей школе есть дизайн-студия «Сувенир». Преподаватели научили нас шить, вязать, вышивать крестиком, но самое главное — это, конечно же, наш театр моды «Сувенир». В конце года в нашей школе был отчетный концерт. В зале было много родителей, которые пришли посмотреть на наше выступление. Наконец-то после долгих репетиций мы выступили в моделях нашей любимой и красивой коллекции «Школьная форма». Коллекцию «Китай» зрители тоже приняли с восторгом, — рассказала одна из школьниц.
Для театральной постановки дети сами смастерили костюмы — сделали кольчугу из мелких колечек и нарядную рубаху. (то)
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