В районе Марьино прошел отчетный концерт театра моды «Сувенир»

В школе № 1562 имени Артема Боровика района Марьино состоялся отчетный концерт воспитанников театра моды «Сувенир». Костюмы для постановки юные актеры и их друзья сшили сами.

— В нашей школе есть дизайн-студия «Сувенир». Преподаватели научили нас шить, вязать, вышивать крестиком, но самое главное — это, конечно же, наш театр моды «Сувенир». В конце года в нашей школе был отчетный концерт. В зале было много родителей, которые пришли посмотреть на наше выступление. Наконец-то после долгих репетиций мы выступили в моделях нашей любимой и красивой коллекции «Школьная форма». Коллекцию «Китай» зрители тоже приняли с восторгом, — рассказала одна из школьниц.

Для театральной постановки дети сами смастерили костюмы — сделали кольчугу из мелких колечек и нарядную рубаху. (то)