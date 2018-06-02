МХТ имени Чехова выступит на книжном фестивале «Красная площадь» 

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова выступит в субботу на проходящем в Москве книжном фестивале «Красная площадь». Будет представлен вечер из цикла «Круг чтения», посвященный поэту Андрею Вознесенскому, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.
Собеседница агентства отметила, что книжный фестиваль «Красная площадь» проходит с 31 мая по 6 июня и приурочен к дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка. «Специальными событиями будут отпразднованы юбилеи авторов, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. Так вот, 12 мая исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Андрея Вознесенского (1933-2010)», — напомнила Малкина.
По ее словам, сегодня Московский Художественный театр имени А. П. Чехова представит на главной сцене фестиваля «Красная площадь» вечер из цикла «Круг чтения» — «Стихи не пишутся — случаются…», посвященный Андрею Вознесенскому. Прозвучат произведения поэта (не только стихи разных лет, но и фрагменты прозы, мемуаров, эссе, интервью) и слова о нем Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Павла Басинского, Дмитрия Быкова, Юнны Мориц, Никиты Хрущева, Александра Щуплова, Уистена Хью Одена, Алена Боске.
Пресс-атташе МХТ рассказала, что в вечере заняты актеры Художественного театра всех поколений — и те, с кем Вознесенский (многолетний друг и почитатель театра) дружил и общался, и те, кто, может быть, впервые знакомится с лирикой одного из важнейших поэтов России второй половины XX века.
Идея вечера принадлежит режиссеру Марине Брусникиной. Для нее Андрей Вознесенский — не просто выдающийся автор, но и человек, к чьему голосу страна прислушивалась на протяжении нескольких десятилетий, подлинное воплощение тезиса, что «поэт в России больше, чем поэт». «Нам бы очень хотелось поговорить об уникальности этого художника, его самобытности и непохожести ни на кого. Фестиваль „Красная площадь“ как раз дает возможность это сделать», — процитировала слова режиссера пресс-атташе МХТ.
Она также сообщила, что в вечере примут участие Евгений Киндинов, Авангард Леонтьев, Ирина Мирошниченко, Николай Чиндяйкин, Евгения Добровольская, Анатолий Белый, Алена Хованская, Валерий Трошин, Ольга Литвинова и другие артисты МХТ имени Чехова.