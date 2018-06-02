МХТ имени Чехова выступит на книжном фестивале «Красная площадь»

Собеседница агентства отметила, что книжный фестиваль «Красная площадь» проходит с 31 мая по 6 июня и приурочен к дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка. «Специальными событиями будут отпразднованы юбилеи авторов, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. Так вот, 12 мая исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Андрея Вознесенского (1933-2010)», — напомнила Малкина.

Пресс-атташе МХТ рассказала, что в вечере заняты актеры Художественного театра всех поколений — и те, с кем Вознесенский (многолетний друг и почитатель театра) дружил и общался, и те, кто, может быть, впервые знакомится с лирикой одного из важнейших поэтов России второй половины XX века.