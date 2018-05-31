Стихи Андрея Вознесенского — на главной площади страны

Фестиваль «Красная площадь» ставит в затруднительное положение — интересных событий столько, что невозможно чего-то не упустить, но про вечер МХТ хочется пару отдельных абзацев.

Режиссер вечера Марина Брусникина считает своим долгом менять положение вещей и восемнадцать лет с благословения Олега Павловича Табакова проводит в МХТ поэтические вечера, открывая новые имена современной литературы, устраивает «Ночи поэзии», и вот уже четвертый раз принимает участие в литературном фестивале.

"Нам бы очень хотелось бы поговорить об уникальности этого художника, его самобытности и непохожести ни на кого. «Красная площадь» как раз дает такую возможность. И это грандиозное событие и ни с чем не сравнимое ощущение", — подчеркивает Марина Брусникина.