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Стихи Андрея Вознесенского — на главной площади страны
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Стихи Андрея Вознесенского — на главной площади страны 

Вести.Ru 1 час назад
Фестиваль «Красная площадь» ставит в затруднительное положение — интересных событий столько, что невозможно чего-то не упустить, но про вечер МХТ хочется пару отдельных абзацев.
Актеры Московского художественного театра 31 мая зовут в «Круг чтения» тех, кто любит поэзию Андрея Вознесенского, и тех, кто ее не знает. Обещают и прозу, эссе, мемуары, интервью. Прозвучат слова Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Дмитрия Быкова, Никиты Хрущева, Уистена Хью Одена. В вечере заняты актеры всех поколений — от друзей поэта, а Андрей Андреевич был многолетним почитателем театра, до молодежи, которая «слышала фамилию, но сути и объема не ощущает».
Режиссер вечера Марина Брусникина считает своим долгом менять положение вещей и восемнадцать лет с благословения Олега Павловича Табакова проводит в МХТ поэтические вечера, открывая новые имена современной литературы, устраивает «Ночи поэзии», и вот уже четвертый раз принимает участие в литературном фестивале.
"Нам бы очень хотелось бы поговорить об уникальности этого художника, его самобытности и непохожести ни на кого. «Красная площадь» как раз дает такую возможность. И это грандиозное событие и ни с чем не сравнимое ощущение", — подчеркивает Марина Брусникина.
В «группе боевых товарищей» Марины Брусникиной «прекрасные люди, любители поэзии» Авангард Леонтьев, Ирина Мирошниченко, Николай Чиндяйкин, Евгений Киндинов, Юлия Чибакова, Павел Ващилин, Алена Хованская, Ольга Литвинова, Юлия Ковалева, Надежда Жарычева, Валерий Трошин, Армен Арушанян и Николай Сальников.
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