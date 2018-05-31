Моноспектакль о любви увидели подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» 

В среду, 30 мая, в центре социального обслуживания «Жулебино» для участников проекта «Московское долголетие» был показан моноспектакль «Белла Ахмадулина «Оттепель любви».
«Во время показа прозвучали стихи Беллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко, а также ретро-песни. Роль писательницы исполнили актриса театра имени Спесивцева Мария Анисимова с участием ансамбля «Радуга» ДК «Нагорный» под руководством Татьяны Барсуковой», — говорится в сообщении учреждения.
Напомним, что в проекте «Московское долголетие» может принять участие любой житель района Выхино-Жулебино пенсионного возраста. (вт)