Ещё
Моноспектакль о любви увидели подопечные центра соцобслуживания «Жулебино»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Моноспектакль о любви увидели подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В среду, 30 мая, в центре социального обслуживания «Жулебино» для участников проекта «Московское долголетие» был показан моноспектакль «Белла Ахмадулина «Оттепель любви».
«Во время показа прозвучали стихи Беллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко, а также ретро-песни. Роль писательницы исполнили актриса театра имени Спесивцева Мария Анисимова с участием ансамбля «Радуга» ДК «Нагорный» под руководством Татьяны Барсуковой», — говорится в сообщении учреждения.
Напомним, что в проекте «Московское долголетие» может принять участие любой житель района Выхино-Жулебино пенсионного возраста. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Театральная студия «Звезда» из Выхина-Жулебина поставила спектакль о правилах дорожного движения На Лермонтовском проспекте отметят День защиты детей Дошкольники Выхина-Жулебина подготовились к встрече лета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских кинохитах
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы1
Что случилось с «тетей Валей»12
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение