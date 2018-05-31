Детский театр «Вера» откроется в Нижнем Новгороде после реконструкции в День защиты детей

На праздник «Новоселье на Мещере» приглашены учащиеся нижегородских школ. После церемонии разрезания красной ленточки художественный руководитель театра Вера Горшкова проведет для гостей экскурсию по обновленному зданию.

Завершится праздник театрализованным прологом и первым показом спектакля -дипломанта Российской национальной театральной премии «Арлекин» «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» по сказкам Корнея Чуковского

Напомним, реконструкция здания театра «Вера» велась за счет средств областного и муниципального бюджетов. В рамках работ сделана перепланировка помещений здания с более четким функциональным зонированием. В ходе ремонта зрительный зал был увеличен до 152 посадочных мест, расширена сцена, создан единый цветовой стиль, установлено новое современное световое оборудование, предусмотрены гримерные на 36 человек с санузлами и душевыми, репетиционный зал и складские помещения. На втором этаже здания предусмотрено размещение буфета для зрителей, административная часть, детская студия. Здание театра оборудовано с учетом обеспечения доступа маломобильных групп населения.

Площадь нового здания увеличилась почти в два раза. В настоящее время с двумя надземными и одним подземным этажами площадь составляет около 3300 квадратных метров. До реконструкции — около 1800 квадратных метров. Увеличение произошло за счет освоения пространства цокольного этажа, где теперь располагается мастерская по изготовлению декораций, склады для хранения реквизита, костюмов, декораций.