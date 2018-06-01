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В Нижнем Новгороде открыли детский театр «Вера» после реконструкции
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В Нижнем Новгороде открыли детский театр «Вера» после реконструкции 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Детский театр «Вера» открыли в Нижнем Новгороде после реконструкции в День защиты детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Здание детского театра закрыли на реконструкцию в июне 2013 года. С этого времени у труппы не было постоянной площадки, спектакли проходили на территории домов культуры города.
"Открытие театра после реконструкции — большое событие в жизни Нижнего Новгорода. Я рад, что у замечательного коллектива театра с богатыми традициями появились самые современные условия для воплощения своих творческих замыслов", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он подчеркнул, что обязательно посетит театр вместе со своими детьми.
Реконструкция здания театра «Вера» велась за счет средств областного и муниципального бюджетов. Была сделана перепланировка помещений здания, зрительный зал был увеличен до 152 посадочных мест, расширена сцена, установлено новое современное световое оборудование, предусмотрены гримерные на 36 человек и репетиционный зал. Площадь нового здания увеличилась почти в два раза за счет освоения пространства цокольного этажа, где теперь располагается мастерская по изготовлению декораций, склады для хранения реквизита, костюмов и декораций.
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