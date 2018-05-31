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На праздник поэзии приедет женский гусарский полк
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На праздник поэзии приедет женский гусарский полк 

АиФ Северо-запад 32 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пушкинский праздник поэзии пройдет 2 июня. Основное действо развернется на Михайловской поляне, где будут раскинуты десятки площадок, две из них — детские.
Одна из площадок называется «Гусарское бистро»
«На праздник приедет женский гусарский полк образца 1812 года, — рассказал художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда. Он отметил, что все участницы — мастера конного спорта, которые будут показывать не только чудеса катания, но и петь гусарские романсы.
Напомним, что 52-й праздник поэзии приурочен к 219-й годовщине со дня рождения Пушкина и 260-летию со дня рождения Арины Родионовны, няни поэта.
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