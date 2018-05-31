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Директор театра С. А. Д. пришёл в полицию
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Директор театра С. А. Д. пришёл в полицию 

News.ru 2 часа назад
Глава театра С. А. Д., российский актёр Кирилл Рубцов рассказал, что с его зарплатной карты пропали денежные средства. В связи с произошедшим он решил написать заявление в полицию.
Артист рассказал, что средства были списаны ещё два месяца назад, однако решить проблему с банком не удалось, так как организация признала факт мошенничества, однако возмещать ущерб отказалась. Именно поэтому Рубцов решил обратиться в правоохранительные органы.
По его словам, деньги были списаны с помощью колумбийского банка в тот момент, когда сам актёр пребывал на территории российской столицы. Теперь Рубцов рассчитывает возместить ущерб по страховке.
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