У крымского драмтеатра новый директор 

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Директором Крымского академического русского драматического театра им. Горького (Симферополь) назначен Владимир Магар. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РК.
Владимир Магар (66 лет) — сын советского украинского актера, режиссера, народного артиста СССР Владимира Магара и актрисы, народной артистки Украины Светланы Рунцовой. Окончил Днепропетровское театральное училище и Киевский театральный институт. С 1970 года служил в Драматическим театре им. Лавренева Черноморского флота в Севастополе, позже с ним сотрудничал. В разные годы являлся режиссером-постановщиком студенческого театра МГУ, театра им. Ленинского комсомола, московский муниципальный театр им. Эгадзе. С 2000 по 2014 год руководил Севастопольским русским драматическим театром им. Луначарского.
Владимир Магар — заслуженный деятель искусств России, Украины, Автономной Республики Крым, дважды лауреат Государственной премии АРК, кавалер ордена «Дружбы» (РФ), обладатель медали "Леонардо да Винчи" итальянской Академии экономических и социальных наук.