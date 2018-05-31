В культурном центре на Флотской покажут спектакль по сказке Льюиса Кэрролла

Сотрудники Культурного центра «Онежский» на Флотской улице приглашают всех желающих на спектакль «Алиса в Стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла , который пройдет 1 июня. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— В постановке будут активно участвовать зрители — они помогут юной Алисе решить все загадки Червовой Королевы, спасти Шляпника и устроить чаепитие, — рассказал сотрудник администрации.

Зрителей будут ждать к 12.00. Вход свободный без предварительной регистрации.

Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)