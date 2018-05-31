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В культурном центре на Флотской покажут спектакль по сказке Льюиса Кэрролла
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В культурном центре на Флотской покажут спектакль по сказке Льюиса Кэрролла 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Сотрудники Культурного центра «Онежский» на Флотской улице приглашают всех желающих на спектакль «Алиса в Стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла, который пройдет 1 июня. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— В постановке будут активно участвовать зрители — они помогут юной Алисе решить все загадки Червовой Королевы, спасти Шляпника и устроить чаепитие, — рассказал сотрудник администрации.
Зрителей будут ждать к 12.00. Вход свободный без предварительной регистрации.
Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)
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