В культурном центре на Флотской покажут спектакль по сказке Льюиса Кэрролла 

Сотрудники Культурного центра «Онежский» на Флотской улице приглашают всех желающих на спектакль «Алиса в Стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла, который пройдет 1 июня. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— В постановке будут активно участвовать зрители — они помогут юной Алисе решить все загадки Червовой Королевы, спасти Шляпника и устроить чаепитие, — рассказал сотрудник администрации.
Зрителей будут ждать к 12.00. Вход свободный без предварительной регистрации.
Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)