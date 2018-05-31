На худрука Театра им. Пушкина завели дело за растрату 15 тысяч рублей 

Худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев прокомментировал свое задержание.
Как сообщает ТАСС, в четверг, 31 мая, в Москве задержали художественного руководителя Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгения Писарева по подозрению в растрате 15 тысяч рублей.
Предполагается, что в марте 2018 года Писарев за счет средств департамента финансов Москвы оплатил штраф за нарушения постановления предписания пожарного надзора.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата».
Сам худрук театра объяснил произошедшее ошибкой бухгалтерии и заявил, что надеется отделаться штрафом.
«Это нечто из Ильфа и Петрова. Эта ошибка произошла в бухгалтерии, которая решила меня не беспокоить и оплатила штраф за счет театра. Потом эту сумму (15 тысяч рублей) вычли из моей зарплаты. Честно говоря, я даже об этом не знал. Надеюсь, что отделаюсь каким-то штрафом за поведение бухгалтерии, которая благими намерениями довела нас до прокуратуры», — приводит ТАСС слова Писарева.