На худрука Театра им. Пушкина завели дело за растрату 15 тысяч рублей

Худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев прокомментировал свое задержание.

Как сообщает ТАСС, в четверг, 31 мая, в Москве задержали художественного руководителя Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгения Писарева по подозрению в растрате 15 тысяч рублей.

Предполагается, что в марте 2018 года Писарев за счет средств департамента финансов Москвы оплатил штраф за нарушения постановления предписания пожарного надзора.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата».

Сам худрук театра объяснил произошедшее ошибкой бухгалтерии и заявил, что надеется отделаться штрафом.