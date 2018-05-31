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Балерина Мария Абашова стала заслуженной артисткой России
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Балерина Мария Абашова стала заслуженной артисткой России 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Прима-балерина Театра Бориса Эйфмана и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Абашова получила звание заслуженной артистки РФ. Абашова исполняет главные партии почти во всех постановках текущего репертуара Театра Бориса Эйфмана, является лауреатом премий «Золотая маска» (2006) и «Золотой софит» (2007). Она станцевала в новой версии спектакля «Красная Жизель», который когда-то определил ее судьбу: увидев его, Мария решила работать в этой труппе. В сентябре Абашова вышла на сцену в хореографически сверхсложной и эмоционально чрезвычайно насыщенной роли великой балерины Ольги Спесивцевой — одной из знаковых фигур мирового балета, судьба которой сложилась трагически
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