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Москва онлайн покажет выступление гессенских виртуозов и детского балета в «Эрмитаже»
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Москва онлайн покажет выступление гессенских виртуозов и детского балета в «Эрмитаже» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В эти выходные в саду "Эрмитаж" пройдет Большой фестиваль школ искусств. Перед гостями выступят юные музыканты, певцы и танцоры. На этой странице наши читатели смогут увидеть трансляцию выступления гессенских виртуозов и русского детского балета.
Камерный оркестр «Гнесинские виртуозы» является участником многочисленных российских и международных фестивалей. На счету коллектива совместные творческие проекты с камерным хором Oberpleis (Германия), большим хором Каннондзи (Япония), эвритмическими труппами Goetheanum/Dornach (Швейцария) и Eurythmeum/Stuttgart (Германия), юношеским оркестром Jeunesses Musicales (Хорватия).
"Русский балет. Дети" представит программу, посвященную Году русского балета и 200-летию Мариуса Петипа. В ней будут исполнены концертные номера классического направления великих балетмейстеров XIX-XX веков и оригинальные постановки хореографов, имеющих мировую известность.
Смотрите 2 июня в 18:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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