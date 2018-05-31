Роскосмос представил подборку фотографий всех стадионов из космоса к ЧМ‐2018

Вся Россия с нетерпением ожидает главное футбольное событие года — чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Роскосмос отметил, что грандиозный праздник с нетерпением ожидают не только на земле, но и в космосе. В преддверии праздника ведомство подготовило подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, которые представила на своем сайте.

Кроме этого, командир экспедиции МКС-55 Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев провели тренировку по футболу на МКС. Российские космонавты на Международной космической станции сняли и опубликовали видео тренировки в космосе.

Специально для этого на борт МКС был доставлен официальный мяч Telstar 18, который планируется вернуть на Землю вместе с экипажем транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» 3 июня 2018 года.

Источник фото: roscosmos.ru Источник фото: roscosmos.ru Источник фото: roscosmos.ru Источник фото: roscosmos.ru Источник фото: roscosmos.ru Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону.

Башкирский театр оперы и балета представили постановку в честь чемпионата мира по футболу в России. Премьера балета «На футбол» состоялась в Уфе 30 мая. В культурном учреждении подчеркнули, что идущее в ногу со временем театральное искусство не может остаться безучастным к «столь масштабному событию — чемпионату мира по футболу».