Ещё
Актерскому мастерству научат в доме культуры «Гармония»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Актерскому мастерству научат в доме культуры «Гармония» 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 1 час назад
Фото: Чертаново Южное
Серию интенсивов по актерскому мастерству запустят в доме культуры «Гармония» Южного административного округа Москвы в понедельник, 4 июня. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальной сети.
Занятия в «Гармонии» проведет руководитель театральной студии «Маленький театр» Наталья Ковалева. Все они будут бесплатными, однако потребуется предварительная регистрация, поскольку количество мест ограничено.
Цикл занятий продлится с 4 по 8 июня, каждая встреча рассчитана на час времени, с 20:00 по 21:00. Напомним, что дом культуры «Гармония» расположен по адресу: улица Кировоградская, дом 44Б. Справочная информация доступна по телефону: 8 (495) 389-48-55.
Источник: дом культуры «Гармония»
Управа района Чертаново Южное города Москвы: последние новости
Познавательный цикл «Юный эколог» стартует в «Битцевском лесу» День славянской письменности и культуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки1
Ляпы в советских кинохитах
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение