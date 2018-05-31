Актерскому мастерству научат в доме культуры «Гармония»

Серию интенсивов по актерскому мастерству запустят в доме культуры «Гармония» Южного административного округа Москвы в понедельник, 4 июня. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальной сети.

Занятия в «Гармонии» проведет руководитель театральной студии «Маленький театр» Наталья Ковалева . Все они будут бесплатными, однако потребуется предварительная регистрация, поскольку количество мест ограничено.

Цикл занятий продлится с 4 по 8 июня, каждая встреча рассчитана на час времени, с 20:00 по 21:00. Напомним, что дом культуры «Гармония» расположен по адресу: улица Кировоградская, дом 44Б. Справочная информация доступна по телефону: 8 (495) 389-48-55.

Источник: дом культуры «Гармония»