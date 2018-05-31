Евгения Симонова: «Да. Мне в жизни везло»

31 мая народная артистка России Евгения Симонова отмечает день рождения.

"ВМ" позвонила актрисе с поздравлениями и добрыми пожеланиями от наших читателей.

— Спасибо, мои дорогие. Ценю ваше внимание. Правда, сейчас у меня так много работы — как в театре, так и в кино, что на празднование дня рождения не остается ни сил, ни времени. На этот раз для меня лучшее поздравление с днем рождения — отсутствие поздравлений, потому что не всем могу ответить, — сказала Евгения Павловна.

У Евгении Симонов — большая и прекрасная семья — муж — режиссер Андрей Эшпай , дочери — Зоя и Мария, внуки. Они всегда собираются за семейным столом или дома — на Кутузовском проспекте, или на даче:

— Даже не знаю, с кем буду праздновать. Все мои близкие разъехались — кто на гастроли, кто на съемки, так что в этот раз большого застолья не будет, да, и дата у меня не юбилейная, — сказала Евгения Симонова.

На вопрос: «Любите ли вы свой день рождения?», актриса ответила:

— Очень люблю. Особенно в детстве любила. Я выросла в Ленинграде, а в это время в моем родном городе — белые ночи — мосты разводят и я очень любила по ночам гулять по улицам Петербурга, — сказала Евгения Симонова.

В театре Школа Драматического Искусства Евгения Симонова играет роль жены Ибсена — норвежского драматурга, — в спектакле Александра Огарева «Сюзанна». Играет гениально. Как и роль Софьи Андреевны в спектакле «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса на сцене родного театра имени Маяковского. За роль жены Толстого Симонова получила «Золотую маску». Удивительно, что несмотря на годы, Евгения Симонова осталась такой же тонкой принцессой, как в фильме «Обыкновенное чудо» Марка Захарова . На вопрос: «Изменились ли вы?», она ответила:

— Конечно, я изменилась, но я пытаюсь прожить жизнь так, чтобы не было стыдно оглянуться назад, и чтобы без страха смотреть в будущее. В жизни мне очень сильно повезло. На сегодняшний момент я — очень счастливая женщина. Да, у меня были серьезные испытания, но я — счастливая. У меня есть семья, которую я обожаю, мой муж — режиссер Андрей Эшпай, мои дочери, внуки, родные люди…И у меня есть любимая работа. И потом в моей жизни были примеры — две моих гениальных бабушки: Зоя и Мария, в честь которых я назвала своих дочерей, и моя мама — фантастическая, талантливая женщина.

— Ваша дочь актриса Зоя Кайдановская, давая мне интервью, опровергла миф о вашей скрытности, загадочности. Она сказала, что вы — открытая, простая, эмоциональная. Какая же вы, Евгения Симонова?

— Я — разная. Но моя частная территория для меня очень важна, и она закрыта. Я не хожу не ток-шоу, не езжу на фестивали… Если люди мне не близкие, могу быть очень замкнутой. Актерская профессия требует много энергии и физически — это очень тяжелый волевой процесс, и перед спектаклем мне требуется затишье. К счастью, у меня очень хороший сон, и во сне я отдыхаю.

"ВМ" поздравляет с днем рождения любимую актрису и желает всего самого доброго, светлого и, конечно, здоровья. Евгения Симонова несколько лет назад пережила тяжелейшую операцию и …радует нас своим талантом снова и снова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вечно «этот» Ибсен и его жена Сюзанна