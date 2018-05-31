Вероника Джиоева получила звание заслуженной артистки России

Вокалистка уже является обладательницей званий заслуженной и народной артистки Южной и Северной Осетии, а также лауреатом многочисленных международных и российских конкурсов, в числе которых Гарн-при Марии Каллас.

Осетинская певица является ведущей солисткой Новосибирского театра оперы и балета и приглашенной солисткой Большого и Мариинского театров. Ранее в этом году в Москве прошел первый международный фестиваль Вероники Джиоевой.