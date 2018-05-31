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Вероника Джиоева получила звание заслуженной артистки России
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Вероника Джиоева получила звание заслуженной артистки России 

Sputnik Южная Осетия 38 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 31 мая — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ о присвоении оперной певице из Цхинвала Веронике Джиоевой звания заслуженной артистки России, сообщает Ossetia News.
Вокалистка уже является обладательницей званий заслуженной и народной артистки Южной и Северной Осетии, а также лауреатом многочисленных международных и российских конкурсов, в числе которых Гарн-при Марии Каллас.
Осетинская певица является ведущей солисткой Новосибирского театра оперы и балета и приглашенной солисткой Большого и Мариинского театров. Ранее в этом году в Москве прошел первый международный фестиваль Вероники Джиоевой.
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