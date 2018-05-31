Лауреаты фестиваля «Арт-караван» подарят гостям ПКиО «Бабушкинский» свои выступления

Концерт состоится 1 июня в 16.00 в Зеленом театре.

— В программе — хореографические, вокальные номера и даже настоящий мюзикл, — сообщила режиссер культмассовых мероприятий Бабушкинского парка Олеся Кулинич . — Ведущей шоу станет популярная ведущая, руководитель канала «MTV-Россия» Яна Чурикова

В этом году фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Арт-Караван» походил в шестой раз. В нем принимают участие начинающие танцоры, музыканты, певцы, артисты театрального жанра от шести до 18 лет. Гала-концерт лауреатов проходит в ПКиО второй раз. (иб)