Пермские семьи могут попасть в кино со скидкой

Кинотеатр Синема парк подготовил супер предложение для супер семей. При единовременной покупке 4-х билетов на один сеанс на одного взрослого и трёх детей или двух взрослых и двух детей действует скидка 20%.

Предложение касается фильмов с возрастным ограничением «0+», «6+». Скидка действует на показы в форматах 2D и 3D в обычных залах все дни недели, включая выходные (с 1 июня до 31 декабря 2018 года).

В сети Синема парк предупреждают, что скидка не суммируется с действующими в кинотеатре льготами и скидками, не распространяется на показы в рамках акции «Супервторник». Кроме того, скидка не распространяется на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы по специальным ценам и сеансы Мувик.