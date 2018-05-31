Глеб Никитин откроет театр «Вера» в День защиты детей

1 июня в 10 часов утра глава Нижегородской области Глеб Никитин откроет реконструированный театр «Вера».

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, после разрезания красной ленточки художественный руководитель театра Вера Горшкова проведет экскурсию по обновленному зданию для учащихся нижегородских школ и других гостей.

Затем пройдут театрализованный пролог и первый показ спектакля-дипломанта Российской национальной театральной премии «Арлекин» «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» по сказкам Корнея Чуковского

Напомним, ремонт театра произведен за счет средств областного и муниципального бюджетов. В его ходе площадь здания увеличена с 1800 до 3300 кв. метров. Зрительный зал расширен до 152 посадочных мест. Установлено новое современное световое оборудование, созданы гримерные на 36 человек с санузлами и душевыми, репетиционный зал и складские помещения. Также была расширена сцена. Кроме того, здание театра оборудовано с учетом обеспечения доступа маломобильных групп населения.