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Глеб Никитин откроет театр «Вера» в День защиты детей
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Глеб Никитин откроет театр «Вера» в День защиты детей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
1 июня в 10 часов утра глава Нижегородской области Глеб Никитин откроет реконструированный театр «Вера».
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, после разрезания красной ленточки художественный руководитель театра Вера Горшкова проведет экскурсию по обновленному зданию для учащихся нижегородских школ и других гостей.
Затем пройдут театрализованный пролог и первый показ спектакля-дипломанта Российской национальной театральной премии «Арлекин» «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» по сказкам Корнея Чуковского.
Напомним, ремонт театра произведен за счет средств областного и муниципального бюджетов. В его ходе площадь здания увеличена с 1800 до 3300 кв. метров. Зрительный зал расширен до 152 посадочных мест. Установлено новое современное световое оборудование, созданы гримерные на 36 человек с санузлами и душевыми, репетиционный зал и складские помещения. Также была расширена сцена. Кроме того, здание театра оборудовано с учетом обеспечения доступа маломобильных групп населения.
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