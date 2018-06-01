Спустя пять лет театр «Вера» вновь открыл свои двери для юных зрителей

Театр был закрыт на реконструкцию ровно пять лет назад — 1 июня 2013 года. Здание «Веры» не ремонтировалось более 20 лет.

Художественный руководитель театра Вера Горшкова поблагодарила руководителей области и города за помощь в развитии театра.

— Теперь мы обладаем совсем другими возможностями для реализации наших планов. В театре поставлено очень серьезное оборудование — это касается и звука, и света, совершенно преобразилось пространство зрительного зала. Уверена, что наши зрители по достоинству все это оценят, — заявила Вера Горшкова.

Наверное, никто так не ждал завершения реконструкции как артисты театра.

Герои сказок прошли в театр по красной ковровой дорожке.

В театре планируется возобновить работу детской школы-студии, в которой ее ученики смогут познать весь процесс создания спектакля — от костюмов до режиссуры и актерской игры.

Изначально театр должен был открыться 15 апреля. Но специалисты инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области обнаружили в здании несколько нарушений, поэтому открытие пришлось перенести на полтора месяца.

Первый спектакль в обновлённом театр пройдёт 3 июня, однако уже сейчас все билеты на него раскуплены.

Костюмы для артистов создаются прямо в стенах театра.

Здесь же находится мастерская по созданию реквизита и декораций.

На реконструкцию потрачено более 250 млн рублей, большая часть этой суммы была выделена из областного бюджета. Теперь в театре появилось новое звуковое оборудование.

Первую запись в книге отзывов и пожеланий театра оставил глава региона Глеб Никитин.

В ходе реконструкции сделана перепланировка помещений здания с более четким функциональным зонированием.

На втором этаже здания предусмотрено размещение буфета для зрителей, административная часть, детская студия. Здание театра оборудовано с учетом обеспечения доступа маломобильных групп населения.

В театре предусмотрены гримерные на 36 человек с санузлами и душевыми, репетиционный зал и складские помещения.

В ходе ремонта зрительный зал был увеличен до 152 посадочных мест, расширена сцена, создан единый цветовой стиль, установлено современное световое оборудование.

В день открытия детям и взрослым гостям театра представили новую концертную программу.

Площадь нового здания увеличилась почти в два раза: с 1800 до 3300 кв.м. Увеличение произошло за счет освоения пространства цокольного этажа, где теперь располагается мастерская по изготовлению декораций, склады для хранения реквизита и костюмов.