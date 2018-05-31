«Паночка» за 20 миллионов

Московский драматург Нина Садур готовит иск к пермскому театру «У моста». Женщина утверждает, что ей не приходят авторские отчисления.

Пьесу «Паночка» поставили в театре еще в 1990-х. Нина Садур рассказала, что долгие годы не получала ни копейки за спектакль, однако в 2012 художественный руководитель «У моста» начал отчисления через авторское общество. Выплаты поступали драматургу на протяжении пяти лет, однако недавно прекратились.

Художественный руководитель театра уверяет — авторские выплачивались драматургу с самых первых спектаклей, все документы в Российском авторском обществе есть. А причина конфликта — в непомерных аппетитах драматурга. Однако было принято решение — пьесу из репертуара убрать, а вместо нее поставить спектакль «Вий».

Нина Садур, в свою очередь, готовит сразу два иска. Первый — с требованием возместить ей все недоплаченные за 20 лет авторские гонорары, она оценила их в 20 миллионов рублей. Еще один — о плагиате. Женщина подозревает, что в новой постановке пермской труппы есть элементы заимствования.

«Общий срок исковой давности по закону у нас составляет три года, и поэтому она [драматург] имеет право по взысканию денежных средств. Если ей и положено, только в рамках этого срока давности», — рассказал адвокат Сергей Афанасьев

В планах у драматурга есть и другие иски — за пьесы «Чудная дама» и «Брат Чичиков».