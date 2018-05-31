13 главных событий фестиваля «Белые ночи в Галерее»

Концерты Тоси Чайкиной, Марины Кацубы и «Меджикул», спектакль Театр.doc и гаджет-постановка Михаила Патласова , а также мастер-классы по видеоблогингу и поэзии — мы выбрали самые интересные ивенты фестиваля искусств «Белые ночи в Галерее», который стартует уже 1 июня.

Театр

Проект «Галерея = Галерея»

Лауреат «Золотой Маски», режиссер Михаил Патласов, один из адептов документального театра в Петербурге, подготовил специально для фестиваля иммерсивный диджитал-проект. Чтобы стать его частью, зрители должны скачать специальное приложение: для Android или IOS. В нем будут даны указания, что делать дальше.

1-12 июня

Спектакль «Российская А. Азбука»

Театр ТРУ покажет ярмарочный перфоманс. Под фрагменты из оперы «История солдата» Игоря Стравинского актеры прочтут лубочные стихи и частушки, посвященные каждой букве алфавита. Б — блины, В — Валенки, Р — Редька, К — клиника, П — Пустота, С — Стравинский, Т — Тайга, У — Уха, Е — Есенин — все это формирует культурный код русского человека.

2 июня, 16:00 Спектакль «Никто. Ничего. Не узнает. Никогда»

Режиссер Театр.doc Всеволод Лисовский поставил спектакль, посвященный тайне. Информация распределяется между всеми участниками действия: и «актерами», и «зрителями». Его суть — попытаться уйти от механизма манипуляции («Я что-то расскажу тебе, если ты сообщишь мне»).

3 июня, 16:00 Постановка-концерт «Танцплощадка»

Актриса Алиса Гребенщикова создала перфоманс-концерт из популярных и не очень песен и стихов 1960-х. Ее лирическая героиня влюблена в отлично танцующего юношу и пытается научиться па из твиста, польки и рок-н-ролла.

12 июня, 17:00 Музыка

Тося Чайкина

В 16 лет певица придумала и за неделю раскрутила бэнд More Oblakov, затем вписалась одновременно аж в четыре проекта, среди которых были фьюжн-фанк-регги-украинцы Sun Say, издала под псевдонимом Tosyachai альбом из эмбиенс— и инструментальных композиций и выдала вместе с мультиинструменталистом Колей Серебряковым хит «Неделя детокса». Теперь певица начала сольную карьеру: сняла клип «Песня морю», а скоро выпустит альбом «Цветы».

1 июня, 19:30 Лера Гехнер

Финалистка шоу «Голос 5», певица, композитор и актриса ловко миксует в своей программе фанк, джаз, соул, блюз, регги и диско. Она непременно споет оригинальные композиции из вышедшего год назад альбома «Look Into My Soul», написанного в соавторстве с петербургским саксофонистом и аранжировщиком Алексеем Поповым

8 июня, 19:30 «Меджикул»

Транслирующий бесконечное счастье и романтику диско-поп проект Олега Сапронова непременно расскажет и все о Марфе, и что такое «Насалатило». Не затанцевать, слушая их хиты, просто невозможно.

9 июня, 19:30 Мастер-классы

В четверг, 7 июня, об актерстве расскажет «ДАКиТ» (Детская академия кино и театра). Ее ученики сами снимают фильмы и ролики, поэтому темой лекции станет успешный видеоблогинг.

В воскресенье (первый выходной после шестидневной рабочей недели) в «Галерее» пройдет поэтический мастер-класс. В тот же вечер он продолжится перфомансами, мини-спектаклями и баттлами от Большого городского поэтического фестиваля. А в понедельник победительница Versus Марина Кацуба прочтет свои стихи.

Хулиганы из «Упсала-Цирка» в субботу, 9 июня, будут учить всех желающих зрелищным флякам и сальто, а 12 июня художник Катя Красная — современной живописи.

Фестиваль «Белые ночи в Галерее» с 1 по 12 июня. Подробная программа и расписание здесь.