Городской спектакль-экскурсию по Ростову переформатируют к чемпионату мира по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. / ТАСС /. Обновленный спектакль-экскурсию по центральным улицам города, которую туристы могут прослушать в наушниках, запустят к чемпионату мира по футболу в Ростове-на-Дону. Об этом рассказала ТАСС куратор и продюсер проекта «Голос города» Марго Корниенко— Пучеглазова.

"15 июня запускаем обновленную версию спектакля, который назывался «Маршрут построен», более адаптированную под сегодняшние реалии города. Еще через пару недель будет запущена режиссерская версия спектакля «Маршрут построен 2.0», но уже с другим смыслом, с другой подачей, и будут затронуты немного другие локации. Будет, конечно же, затронут и чемпионат. Вторая версия примерно 26 июня [будет запущена]", — рассказала собеседница.

По ее словам, первый городской спектакль был написан два года назад, и за это время город изменился. Она также сообщила, что на другие языки спектакли не переводились и они больше направлены на русскоговорящих зрителей. «На самом деле, в спектаклях „Голос города“ нет такого, что спектакль только для горожан или только для приезжих, они интересны всем. Факты, которые там затрагиваются, они как раз для каждого», — добавила куратор проекта.

Зрители, которые по задумке авторов проекта выступают и главными действующими лицами, проходят по центральным улицам Ростова-на-Дону в наушниках и слушают спектакль-экскурсию о городе. «В этих наушниках в дальнейшем по маршруту будет звучать контент — это будут голоса актеров, которые будут вести их по городу. С ними будет разговаривать где-то голос именно самого города, где-то голос гостя издалека или людей, которые существовали в этом городе. Далее зрительская группа перемещается по городу, следуя инструкциям, которые слышат в наушниках», — пояснила собеседница агентства.

В среднем, такая экскурсия длится около двух часов. По данным организаторов, подобные променад-спектакли проходят в десятках европейских городов, Москве, Санкт-Петербурге, а недавно, помимо Ростова-на-Дону, появились еще и в Краснодаре.

На стадионе «Ростов-Арена» пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.