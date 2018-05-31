Театр-студия «Лирика» представит в Южном Тушине спектакль «Ливень»

— «Безотцовщина» — уникальная пьеса об истории человеческих отношений полных страсти, обмана, разочарования и желания заполнить пустоту своего существования. Чеховские герои играют сами с собой, разрушая чужую и собственную судьбу.

И вечный вопрос, который и по сей день является актуальным, отчего незаурядный человек с немалым потенциалом оказывается выброшенным из жизни? — сказала Татьяна Кучеренко

Показ спектакля состоится 9 июня по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 18.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 18+.