Театр-студия «Лирика» представит в Южном Тушине спектакль «Ливень» 

Любительский театр-студия «Лирика», действующий при Культурном центре «Салют» Южного Тушина, приглашает на бесплатный спектакль «Ливень», поставленный по мотивам пьесы Антона Чехова «Безотцовщина». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— «Безотцовщина» — уникальная пьеса об истории человеческих отношений полных страсти, обмана, разочарования и желания заполнить пустоту своего существования. Чеховские герои играют сами с собой, разрушая чужую и собственную судьбу.
И вечный вопрос, который и по сей день является актуальным, отчего незаурядный человек с немалым потенциалом оказывается выброшенным из жизни? — сказала Татьяна Кучеренко.
Показ спектакля состоится 9 июня по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 18.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 18+.