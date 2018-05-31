Творчество и хлам тюменской «Мимикрии»: маски, скарабеи, свежая кровь

Чем чаще и настойчивее я говорю, что не люблю театр, тем больше появляется поводов для «встреч». Вот, к примеру, в минувшие выходные редакция отправила на фестиваль «Рыцарская сага», а ведь это не театральная постановка в традиционном ее понимании (огромная сцена, занавес и темный зал, забитый донельзя людьми, смотрящими в бинокли). Это уличное искусство, которое я вообще не понимаю, не принимаю и, видимо, которого я боюсь.

Но, наверное, уровень страха все же постепенно сходит на нет, иначе как объяснить приподнятое настроение во время визита к актерам молодежного театра «Мимикрия»? Да, нас, журналистов, пригласили не необычный пресс-подход — мимикрийцы разбавили встречу интерактивом и сладостями, и оба эти фактора сделали утро воистину прекрасным.

Пунктом назначения стал Тюменский драматический театр, территорию вокруг которого нежданно-негаданно (по крайней мере, для меня) перелопатили с целью дальнейшего благоустройства. Плюс ко всему, попасть в здание можно было со служебного входа, а где этот служебный вход, я успела запамятовать… Вот и ходила вокруг да около, «пока часы не пробили двенадцать», и неведомое чудо не привело меня к нужным дверям. А дальше — зловещее предупреждение охранника «сидите здесь, скоро за вами придут», то самое «пришествие» и преодоление зигзагов из коридоров и лестниц.

Машем крыльями

Некоторое время мы сидели на простеньких стульях (а от простоты, если что, я всегда в восторге), ждали мифических журналистов, но, как выяснилось, ждать было некого — все давно в сборе. Когда этот очевидный факт был понят, мимикрийцы заставили нас, как ребятишек в лагере, встать в круг, взяться за уши и с силой их растереть — так, чтобы закипел мозг. А дальше — хлеще.

Мы лупили с невероятной силой (я ударила даже дважды!) друг друга по ладошкам, после чего Полина Захарова, руководитель театра, вызвала в центр мою коллегу, надела на нее огромный костюм птицы и попросила махать крыльями под душещипательную музыку. Коллега не просто размахивала театральным реквизитом, но и покачивалась в такт песни, а я снимала все это на телефон и думала, ну как же ж хорошо, что вызвали кого-то другого, а не меня.

Хлам искусства

На самом деле, помещение, в котором обитают актеры «Мимикрии», фурора не произвело — так я себе и представляла обитель творчества. Все, что нам довелось увидеть, сами работники театра называют «хламом искусства». И хотя это действительно хлам, разложен он весьма аккуратно, причем настолько, что язык не повернется назвать это хламом вслух. В целом, пара комнат служат и переговорной, и мастерской, и гримеркой, и даже кухней.

Когда мы веселой журналистской компанией завалились в мастерскую, там трудилась девушка, раскрашивая предметы, которые напомнили мне манго. В действительности у этого реквизита общего с манго было не так уж и много, точнее — ничего. Девушка по имени Мария рисовала жуков-скарабеев — персонажей будущего спектакля «Муми-land». Всего этих древнеегипетских тварей в постановке должно насчитываться около ста штук, и все они набросятся, согласно предварительному сценарию, на одного из героев и, видимо, попытаются его сожрать.

В общем, задумка не нова, но интрига присутствует, а потому будем с нетерпением ждать 28 июля, где в рамках фестиваля «Сны улиц» тюменцы презентуют новый спектакль.

Маски

Когда меня просят назвать свой самый большой страх, я медлю с ответом — потому что не знаю, чего боюсь на самом деле. Одиночества? Вряд ли — это врожденно и неизбежно. Потерь? То же самое… И вот оказавшись за «черной шторкой» театра «Мимикрия», я поняла, что маски — это, пожалуй, то зло, которого я еще боюсь, хоть оно и встречается в моей жизни крайне редко. Никогда не знаешь, кто и с какой целью прячет лицо за маской, и этот дискомфорт от незнания буквально сводит с ума.

Масок, к слову сказать, в костюмерке «Мимикрии» предостаточно, и все они (да и не только они, чего уж!) разложены по полочкам, а в придачу к этому еще и подписаны. Девушки, которые отвечают за порядок в «логове странной одежды», сказали, что всегда содержат помещение в надлежащем виде, и беспорядка здесь не встретить. Эх, взять бы у чародеек чистоты пару уроков, чтобы не доводить свою маленькую квартирку до состояния хаоса.

«Свежая кровь»

Полина Захарова, руководитель и режиссер «Мимикрии», сказала нам, что сейчас в театре играют 12 новых актеров — так называемая «свежая кровь». Помимо этого, есть еще и постановочно-художественная труппа, в которую входит 5 человек (и здесь уже можно встретить «старичков»). По словам Полины, более опытные актеры воспитывают молодых, чтобы те в свою очередь постепенно становились лицом театра и продолжали творческое дело.

Кстати, у мимикрийцев впереди предостаточно возможностей потеатралить. Например, актеры уже выступили 30 мая на площади 400-летия Тюмени со спектаклем «Птицы». 2 июня ребята выйдут на сцену МТЦ «Космос» с юбилейным капустником «15 лет. Не наигрались», а 28 июля прогремят в сквере Комсомольский уличной премьерой для всей семьи под названием «Мумий-Land». И уже на следующий день мимикрийцы покинут пределы регионального центра и отправятся в рамках международного фестиваля уличных театров «Сны улиц — БЕЗ ГРАНИЦ» в Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск и Тобольск.