Артем Аршавин и Таисия Маслякова ведут концерт на Первом канале: наследники звезд отлично справляются

Воспитанники театра-студии «Непоседы» выступили со звездами российской эстрады на праздничном благотворительном концерте «Взрослые и Дети» к Международному Дню защиты детей. Вели мероприятия две юные «звездочки» Артем Аршавин и Таисия Маслякова.

Таисия Маслякова ведет ежегодный концерт «Взрослые и дети» с пяти лет, в этом году она уже в седьмой раз и вновь на «отлично» справилась с этой задачей. А для Артема Аршавина ведение этой концертной программы стало дебютом. "С Артемом в паре мы работаем не в первый раз. До этого были концертные программы в Кремлевском Дворце, «Планета КВН» и в концертном зале «Дома Музыки». Но именно эту программу с ним в паре я веду впервые!" — рассказала нам Таисия.

В паре с юными ведущими работали взрослые — Агата Муцениеце Валдис Пельш . Надо отметить, что уже состоявшиеся артисты, которые выходили в этот вечер на сцену отмечали недетский профессионализм юных ведущих. Кстати, Артем Аршавин артист с огромным опытом. Он выступал даже на сцене Большого театра. «Он у меня маленький солист Большого театра, участник оперы „Билли Бадд“ на сцене главного театра страны, » — рассказывала нам в интервью мама юного артиста Юлия Барановская

Внучка Александра Маслякова не стестняется зрителей, но выходить на сцену ей всегда волнително, впрочем, как любому артисту. Таисия рассказывала в интервью: «Частенько спрашиваю у дедушки, когда же уже волнение пройдет. А он говорит, чтобы я потерпела, потому что все приходит с опытом. Вообще близкие меня всегда очень поддерживают. Они умеют найти правильные слова, чтобы я почувствовала себя уверенной и сильной. Спасибо им за это большое!»

Дети успевают успешно совмещать занятия в школе и занятие творчеством.

Концерт «Взрослые и дети» смотрите 3 июня в 14.45 на Первом Канале. Фото: Алевтина Иванова.