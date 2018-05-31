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Танец на колясках и жестовые песни исполнили на парамузыкальном фестивале в Костроме
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Танец на колясках и жестовые песни исполнили на парамузыкальном фестивале в Костроме 

ТАСС 35 минут назад
КОСТРОМА, 31 мая. /ТАСС/. Танец на инвалидных колясках и песни в технике жестового пения исполнили участники гала-концерта юбилейного, X Всемирного парамузыкального фестиваля, который прошел в Костромском драматическом театре имени А. Н. Островского.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области, в концерте приняли участие одаренные дети с ограниченными возможностями здоровья со всей России. Всего на сцену вышли около 40 артистов из 13 регионов России, а также из Белоруссии. Зрители увидели 25 номеров. Самая юная артистка, девятилетняя Александра Субботина из Костромы, прочитала стихи о родном крае, а 11-летняя Варвара Саранская исполнила песню в технике жестового пения.
"Гала-концерт Всемирного парамузыкального фестиваля состоялся, все юные артисты получили дипломы участников", — сказала собеседница агентства.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников, посетивший гала-концерт, пожелал «участникам фестиваля вдохновения и новых творческих открытий, его гостям — ярких впечатлений», отметили в пресс-службе главы региона.
В юбилейный год организаторы решили расширить программу фестиваля — в Костроме состоялся первый концерт, далее выступления пройдут и в других городах России, заключительный концерт состоится в декабре в Москве.
Всемирный (ранее — международный) парамузыкальный фестиваль был учрежден в 2009 году. Он проводится в десятый раз. За все время существования фестиваля в нем приняли участие представители 44 субъектов РФ и семи стран мира: Аргентины, Белоруссии, Испании, Италии, Китая, США, Чехии.
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