Петербургский театр балета Бориса Эйфмана отправляется в турне по четырем странам Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Академический государственный театр балета Бориса Эйфмана отправляется в пятницу в гастрольное турне по четырем странам Европы. Первую остановку петербуржцы сделают в Монако, где 2 июня они покажут спектакль «Чайковский. Pro et Contra», сообщили в пресс-службе театра.

"Выступление в Монако, как и предыдущие спектакли театра в княжестве, пройдет в рамках проекта Gala Russe, продолжающего заложенные Сергеем Дягилевым традиции продвижения русской культуры на Лазурном берегу. Труппу примет сцена Зала принцев Гримальди Форума — крупного современного конгресс-центра, в котором представляют свое искусство всемирно признанные творческие коллективы", — сказал ТАСС пресс-секретарь театра Сергей Ильченко

Он сообщил, что это уже третье выступление петербургской труппы в Монако с 2014 года, а сам Эйфман сотрудничает с балетом этой страны с конца 1980-х годов, когда он поставил в Монте-Карло для местной труппы балет «Интриги любви» — один из первых своих хореографических опытов на Западе.

Гастроли продолжатся 12-16 июня в Германии, где труппа уже выступала неоднократно. Берлинские спектакли состоятся в Театре на Потсдамской площади. Здесь петербургские артисты представят спектакль «Чайковский. Pro et Contra» и новую редакцию балета «Красная Жизель», посвященного памяти одной из крупнейших русских балерин ХХ века Ольги Спесивцевой . Эта сценическая площадка, одна из крупнейших в столице Германии, известна еще и как место проведения Берлинского кинофестиваля.

Далее театр выступит в Братиславе в стенах Словацкого национального театра, где петербургский коллектив гастролировал в 2014, 2015 и 2016 годах.

Завершая тур, артисты трижды выйдут на сцену венского Бургтеатра. Постановка о Чайковском в заключительный день гастролей будет показана здесь дважды. Один из старейших театров Европы, Бургтеатр, уже знаком труппе Эйфмана по венскому дебюту 2016 года.