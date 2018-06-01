Театр Российской Армии запустил эксклюзивный проект — автоспектакль «Победа.doc» в рамках цикла «Вехи Великой Победы»

Действие подразумевает включение зрителей в творческий процесс.

Это первый в театральном мире Москвы формат, подразумевающий перемещение зрителей по нескольким локациям в городе на автобусе. Спектакль — экскурс в события Великой Отечественной войны состоит из четырех частей и трех переездов на автобусе. Зрители посетят Театр Российской Армии, бункер Сталина в Измайлово, Кабинет-музей Г. К. Жукова на Знаменке, «Зал Победы» Центрального музея Вооружённых сил». Пьесу, специально по заказу Театра Армии написала молодой драматург, победитель многих международных драматургических конкурсов, в том числе «Литературная Вена», «Баденвайлер», «Евразия» Яна Стародуб-Афанасьева.

Действие подразумевает включение зрителей в творческий процесс. Они читают приказы, участвуют в совещаниях, отвечают на вопросы великих полководцев. Для начала проект планируют показывать для учащихся кадетских корпусов, юнармейцев, военнослужащих. В дальнейшем его можно будет увидеть всем желающим.

«Театральная реконструкция полностью подчинена истории — никакой вариативности и ни одного слова, не согласованного с консультантом в «Победа.doc» вы не услышите. Наша задача сделать так, чтобы зрители-военнослужащие, которые попадут в эту историю по приказу, захотели прийти в эти особые места снова по собственному желанию», — рассказывает режиссер Игорь Афанасьев

Основную задачу спектакля драматург Яна Стародуб-Афанасьева видит в том, чтобы «рассказать молодому поколению о том, что великими жертвами, грандиозным трудом и мощными сражениями великого народа под руководством людей, бравших на себя ответственность за исторические решения, была достигнута эта Великая Победа.

»Мы надеемся, что театральный цикл «Вехи Великой Победы» поможет лучше понять исторические события 1941-1945 гг. и вглядеться в лица истинных героев, благодаря которым мы сегодня живем. За три с половиной часа, которые идет спектакль, мы хотим донести до зрителя основную мысль: чтобы стать великим человеком, необходимо научиться брать на себя ответственность и делать выбор», — сказал главный режиссер Театра Армии Борис Морозов

Постановочная часть:

Драматург Яна Стародуб-Афанасьева

Режиссёр— постановщик — Игорь Афанасьев