Большой театр отметил 200-летие Петипа концертами звезд мирового балета 

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) отмечает 200-летие со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910) гала-концертами звезд мирового балета. В четверг на Исторической сцене ГАБТ состоялся первый из двух заявленных концертов. В центральной ложе вместе с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным присутствовала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, передает корреспондент ТАСС.
Вечер открылся фрагментом из балета Джорджа Баланчина «Драгоценности», который исполнили солисты ГАБТ Алена Ковалева и Якопо Тисси. За ним последовало па де де из «Спящей красавицы» в хореографии Петипа, которое представили публике также артисты Большого Дарья Хохлова и Артемий Беляков. Вся дальнейшая программа строилась по такому же принципу, чередуя произведения современных хореографов с фрагментами из балетов Мариуса Петипа.
В честь великого хореографа были показаны фрагменты из его балетов «Талисман» и «Раймонда», а также па де де из «Дон Кихота» в хореографии Рудольфа Нуреева по мотивам Петипа. В программу вошел и отрывок из нашумевшего балета Ильи Демуцкого «Нуреев» в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова. А еще фрагменты из балетов Анжелена Прельжокажа, Джона Крэнко, Ролана Пети, Рассела Малифанта, Сиди Ларби Шеркауи, Кристофера Уилдона, Кшиштофа Пастора и других известных хореографов.
Исполнителями выступили солисты Большого театра: Светлана Захарова и Михаил Лобухин, Кристина Кретова и Артем Овчаренко, Ольга Смирнова и Семен Чудин, Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин, Маргарита Шрайнер и Игорь Цвирко и еще многие другие. Среди приглашенных звезд в юбилейном гала участвуют Изабель Герен и Мануэль Легри, Алессандра Ферри и Марсело Гомес, Люсия Лакарра и Марлон Дино, Людмила Пальеро и Матиас Эйман, Виктория Терешкина и Владимир Шкляров, Олеся Новикова и Леонид Сарафанов, Наталья Осипова и Джейсон Киттельбергер.
Концерт из двух отделений продолжается более 4 часов. Режиссер программы — руководитель балета Большого театра Махар Вазиев. За дирижерским пультом — Алексей Богорад.
В пятницу, 1 июня, в ГАБТ состоится второй, заключительный, гала-концерт звезд мирового балета в честь 200-летия Мариуса Петипа.
Мариус Иванович Петипа — французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. Родился 11 марта 1818 года в Марселе в семье французского артиста балета и хореографа Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо. Учился балетному искусству у своего отца, также брал уроки у Огюста Вестриса. В молодости гастролировал с отцом, выступая во Франции, США и Испании.
В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера.
После этого работал в России: сначала как солист балета и педагог, с 1862 года — как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство.
За время своей творческой деятельности Мариус Петипа поставил в Большом (Каменном) театре Санкт-Петербурга 40 балетов, в Большом театре в Москве создал 12 спектаклей, 36 постановок осуществил в Санкт-Петербургском Мариинском театре. Он также работал на других сценах, в частности, в Михайловском и Эрмитажном театрах Санкт-Петербурга.
"Вспоминая свою карьеру в России, я могу сказать, что то была наисчастливейшая пора моей жизни, и мне остается только поблагодарить (что я и делаю) публику, а также прессу как в Москве, так и в Петербурге, за всегдашний их теплый прием и ту доброжелательность, которую они неизменно проявляли и к сочинениям моим, и ко мне самому", — писал в своих мемуарах Мариус Петипа.
Скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.