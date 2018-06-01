Большой театр отметил 200-летие Петипа концертами звезд мирового балета

Вечер открылся фрагментом из балета Джорджа Баланчина «Драгоценности», который исполнили солисты ГАБТ Алена Ковалева и Якопо Тисси. За ним последовало па де де из «Спящей красавицы» в хореографии Петипа, которое представили публике также артисты Большого Дарья Хохлова Артемий Беляков . Вся дальнейшая программа строилась по такому же принципу, чередуя произведения современных хореографов с фрагментами из балетов Мариуса Петипа.

Концерт из двух отделений продолжается более 4 часов. Режиссер программы — руководитель балета Большого театра Махар Вазиев . За дирижерским пультом — Алексей Богорад

В пятницу, 1 июня, в ГАБТ состоится второй, заключительный, гала-концерт звезд мирового балета в честь 200-летия Мариуса Петипа.

Мариус Иванович Петипа — французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. Родился 11 марта 1818 года в Марселе в семье французского артиста балета и хореографа Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо. Учился балетному искусству у своего отца, также брал уроки у Огюста Вестриса. В молодости гастролировал с отцом, выступая во Франции, США и Испании.

В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера.

После этого работал в России: сначала как солист балета и педагог, с 1862 года — как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство.

За время своей творческой деятельности Мариус Петипа поставил в Большом (Каменном) театре Санкт-Петербурга 40 балетов, в Большом театре в Москве создал 12 спектаклей, 36 постановок осуществил в Санкт-Петербургском Мариинском театре. Он также работал на других сценах, в частности, в Михайловском и Эрмитажном театрах Санкт-Петербурга.

"Вспоминая свою карьеру в России, я могу сказать, что то была наисчастливейшая пора моей жизни, и мне остается только поблагодарить (что я и делаю) публику, а также прессу как в Москве, так и в Петербурге, за всегдашний их теплый прием и ту доброжелательность, которую они неизменно проявляли и к сочинениям моим, и ко мне самому", — писал в своих мемуарах Мариус Петипа.

Скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.