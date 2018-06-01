Лещенко устроил разнос Волчек из-за гнусной матерщины

Лев Лещенко стал членом жюри 11-го конкурса «Детская новая волна», который в эти дни, по традиции, проходит в международном центре «Артек» в Крыму. С мэтром советской и российской эстрады на Черноморском побережье встретился корреспондент Dni.Ru

Лев Валерьянович являет собой пример служения высокой культуры, образец порядочности и эталон вкуса. Поэтому ему неприятно, что многие юные коллеги превращают храм искусства в балаган или притон. «Мне грустно слышать, когда артисты матерятся на сцене. — вздыхает Лещенко. — Я не приемлю такое, даже если того требует драматургия».

Лещенко выступает на профессиональной сцене в качестве солиста с 1970 года. За прошедшие годы он многое видел, но даже и его какие-то вещи мдо сих пор шокируют. «Однажды я попал в театре „Современник“ на спектакль „Анархия“, где материщина лилась рекой, — возмущается Лещенко. — Никому его не рекомендую! После этого у меня был серьезный разговор с Галиной Волчек . Я убеждал ее, что это недопустимо, не достойно нашей сцене. А она мне в ответ заявила, что матерщина — это модный тренд, необходимый эпатаж, который привлекает молодежь. Галя, не такими способами надо привлекать молодую аудиторию! При этом в быту я обязательно могу и сам ругнутся, но только не на сцене!»

Напомним, что в июле 2014 года в России начал действовать так называемый Закон о запрете мата — поправки к закону 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Согласно нововведениям, в русском языке при использовании его в качестве государственного не разрешается применение слов, выражений (включая нецензурную брань), которые не соответствуют литературным нормам, при показах фильмов в прокате, проведении концертов и развлекательных мероприятий.

В случае публичного исполнения произведения, содержащего мат, организаторы представления могут лишиться 2000–2500 рублей, должностные лица 4000–5000 рублей, а юридические — 40000–50000 рублей. Повторные нарушения грозят трехмесячным приостановлением деятельности.

Но этот закон регулярно нарушается — концерты группы «Ленинград» проходят при аншлагах, а Филипп Кирров использовал мат в недавнем нашумевшем клипе не песню «Цвет настроения синий».