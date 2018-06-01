Нижегородский театр «Вера» дал первый спектакль в обновленном здании (ФОТО)

Первый спектакль в обновленном здании театра «Вера» состоялся в День защиты детей 1 июля. Зрителей также ждало красочное шоу с участием сказочных героев в честь грандиозного события, ждать которого пришлось долгие пять лет — именно столько длилась реконструкция.

Напомним, на восстановление здания было выделено более 250 млн рублей. Фактически его пришлось отстроить заново. Рабочие заменили фундамент, расширили второй этаж и зрительный зал, который теперь может вместить до 153 человек. Также в театре появилось современное оборудование — одно из лучших в городе. Пока шли работы, артисты давали представления на других сценах города и области.

Изначально «Веру» планировалось открыть 15 апреля. Однако, в ходе внеплановой проверки был выявлен ряд замечаний, и здание оказалось не готово принять зрителей. Затем сроки еще несколько раз переносились. И вот, наконец, знаменательное событие состоялось.

Художественный руководитель театра Вера Горшкова получила символический ключ от нового здания и вместе с руководителями города и области торжественно перерезала красную ленту перед входом. Обновленное здание тут же наполнилось детскими голосами.

По красной ковровой дорожке перед юными зрителями прошествовали их любимые сказочные герои. На площадке перед зданием детей развлекали Арлекины и Коломбины, которые провели подвижные игры и различные конкурсы. Прозвенел первый звонок — и зрители заняли свои места в зале, где их ждал спектакль «Бармалей — Бармалей — Бармалеище» по сказкам Чуковского. Хозяйка театра в это время провела для почетных гостей экскурсию по зданию, в том числе по костюмерному и бутафорскому цехам, где уже кипит работа — мастера колдуют над костюмами и реквизитом для новых постановок.

«Прошедшие пять лет стали для нас испытанием, но оно было и горьким, и сладким одновременно. Мы узнали огромное количество новых зрителей, путешествуя по городам области и далеким от центра домам культуры. Мы были в тех местах, где люди никогда не посещали театр, они его просто не знали. Это стало открытием и для нас, и для зрителей. Да, было тяжело, но мы не жаловались, просто говорили о том, что без дома театр жить не может», — поделилась Вера Горшкова.

По ее словам, сейчас театр получил новые возможности для реализации самых смелых планов благодаря новому оборудованию и расширению зрительного зала. Кстати, все билеты на ближайшие спектакли уже раскуплены.

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что открытие театра «Вера» стало знаковым событием для региона.

«Мы видим, что сейчас преображается целый район города, создается новое общественное пространство — Волжская набережная, территория около стадиона, Стрелка… Конечно, меняется и Мещера. Отрадно осознавать, что ее центром притяжения станет детский театр, который мы сегодня открываем. Это олицетворение света и добра, искусство, культура и развлечение. Символично, что такое важное событие происходит в день защиты детей», — сказал Никитин. Он также заверил, что обязательно придет в театр «Вера» вместе со своими детьми.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов также подчеркнул, что обновленный театр обязательно будет востребован.

«В первую очередь театр дает радость детям, потому что это по-настоящему интересные постановки, имеющие сложную механику внутри. Второе — это, конечно же, развитие. Именно через театр передаются те ценности, которые мы считаем самыми главными в нашей стране и в обществе», — отметил Панов.

Напомним, нижегородский ТЮЗ представил премьеру спектакля «Остров сокровищ».

Фото: Надежда Кей