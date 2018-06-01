Открытие нижегородского театра «Вера» после реконструкции состоится 1 июня

Здание было закрыто на реконструкцию в 2013 году. Все это время театр давал представления на других площадках города. Ранее сообщалось, что открытие состоится 15 апреля, но проведенная проверка выявила нарушения правил пожарной безопасности, и сроки были перенесены. В настоящее время все замечания устранены.

В день открытия на площадке перед зданием театра будут организованы игры, конкурсы и викторины для детей. Победители получат билеты на спектакли следующего сезона. Встречать юных зрителей будут Арлекины и Коломбины. В 10 часов состоится торжественное открытие с участием первых лиц города и области. Затем в зрительном зале будет показан спектакль «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» по сказкам Чуковского. На представление приглашены дети из Канавинского и Ленинского райо нов города. А в 15.00 состоится капустник «Новоселье на Мещере».