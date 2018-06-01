Куда сходить в Москве с 1 по 7 июня

1 июня, пятница

Лето в Москве стартует одним из самых мощных музыкальных событий года — концерт Оззи Осборна в рамках прощального тура «Крестный отец хэви-метала». Этим турне артист Зала славы рок-н-ролла отметит больше 50 лет музыкальной карьеры. Прощание, впрочем, тоже будет небыстрым — мировые гастроли продлятся до 2020 года. В Москве вместе с Оззи на сцену выйдут гитарист Зак Уайлд, басист Роб Николсон, ударник Томми Клафетос и клавишник Адам Уэйкман — вместе они устроят не просто концерт, а настоящее громовое шоу, о котором еще долго будут говорить. Упускать такую возможность в последний раз увидеть в деле великого «Принца тьмы» никак нельзя.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Francesco Castaldo

Музыкант Оззи Осборн

Тем временем горячий испанский красавец Энрике Иглесиас будет взрывать танцпол Крокус Сити Холла. За более чем 20-летнюю карьеру он успел выпустить 10 студийных альбомов и пленить сердца миллионов, но темпов не сбавляет: чего стоят только хиты последних лет Bailando и Subeme La Radio, набиравшие миллионы просмотров на YouTube. То ли дело в картинной внешности, то ли в бархатном голосе, то ли в проникновенных текстах, то ли в зажигательных ритмах, но армия фанатов Иглесиаса с каждым годом только растет, как и количество музыкальных наград. В программе московского концерта обещают и танцевальные композиции, и проникновенные романтические баллады, и хиты, и новинки — Энрике угодит каждому.

2 июня, суббота

В усадьбе Архангельское стартует юбилейный 15-й международный фестиваль «Усадьба Jazz». На шести сценах два дня (2 и 3 июня) будут звучать джаз, фанк, соул, инди и электроника, выступят Manizha, Меджикул, SunSay, Ёлка , АукцЫон, Groove Garden и другие. А еще будет отдельная сцена для литературных чтений, детских развлечений, выставка современного искусства и большой фудкорт под открытым небом.

В Кулинарной студии Юлии Высоцкой в ТЦ «Авиапарк» пройдут семейные мастер-классы, посвященные Дню защиты детей. Взрослых и детей будут учить готовить бургеры с индейкой и сыром, шоколадные маффины и коктейль мохито, а главным подарком станет участие российских спортсменов чемпионов по конькобежному спорту Дениса Юскова (2 июня) и Варвары Барышевой (3 июня). У знаменитых гостей можно будет спросить, стоит ли отдавать детей в большой спорт, может ли спортивное питание быть вкусным и надо ограничивать ли детей в сладком. А каждый юный кулинар получит в этот день специальный подарок от студии.

Global Look Press/Ibl Bildbyr/Mattias Hansson

Певица Дуа Липа

Тем временем в Крокус Сити Холле на сцену выйдет самая обсуждаемая поп-певица последних лет Дуа Липа. Свой первый альбом она выпустила только прошлым летом, но тираж пластинки уже перевалил за 1,5 миллиона, а британские хит-парады пали перед Дуа Липой впервые со времен Адель . Хит певицы New Rules по просмотрам на YouTube давно перешагнул отметку в 1 миллиард просмотров и продолжает штурмовать мировые чарты, как и новая композиция IDGAF. В Москву Дуа Липа с сольным концертом приезжает впервые и обещает порадовать поклонников не только песнями, но и ярким шоу.

3 июня, воскресенье

В лектории павильона «Рабочий и колхозница» выступит хореограф режиссер-постановщик и сценарист Cirque Du Soleil и Show Celine Dion Павел Брюн . Он расскажет, как создаются легендарные шоу, сколько человек участвует в подготовке, как готовятся артисты и в чем секрет успешного представления.

vk.com/Ботанический сад | Аптекарский огород

В Ботаническом саду «Аптекарский огород» закрывается с наступлением лета XVIII Весенний фестиваль цветов — самое яркое, фееричное и красивое событие в Москве. Пользуйтесь последним шансом увидеть роскошные тюльпаны, сирень, пионы, рододендроны и ирисы и послушать специальный праздничный оперный концерт Classic Open Air Moscow. И загляните обязательно в недавно открывшийся сад орхидей под открытым небом.

4 июня, понедельник

В Клубе союза композиторов на сцену выйдет известный в столице коллектив Chicago Groove. В программе — лучшие образцы чикагского джаза 30-40-х годов с его беспечными мотивами кабаре, сменяющимися протяжной тоской о большой любви. Исполнять его будет самый правильный для такого джаза ансамбль: мощный вокал, труба, гитара, фортепиано, контрабас и барабаны. Так что надевайте бархатные платья и темные костюмы и отправляйтесь в самое настоящее путешествие во времени.

5 июня, вторник

В МХТ имени Чехова редкая возможность увидеть легендарную постановку «Контрабас» с Константином Хабенским в главной роли. Одноименную пьесу Патрика Зюскинда о гибели таланта, человеке, занимающемся не своим делом создатели спектакля попытались представить не только через ожидаемый звук, но и через физическое действие, понятное без слов, как в немом кино. Будьте готовы к сложному переживанию и неожиданной концовке — финал московского «Контрабаса» совсем не похож на тот, что писал Зюскинд.

youtube.com/Константин Хабенский

Сцена из спектакля «Контрабас»

Отличный мастер-класс по приготовлению сложного, но такого любимого сладкоежками десерта — макарун — проведет в Кулинарной студии Юлии Высоцкой на Белорусской греческий шеф-кондитер Анастас Николаидис. С его помощью можно будет постичь все премудрости приготовления воздушного миндального печенья и превратить макаруны в свой коронный десерт.

6 июня, среда

На сцену ГлавClub выйдет дерзкий дуэт The Kills. Будет все, за что поклонники так любят музыкантов — жесткие гитарные партии, мощный вокал, ритмичная драм-машина: американская вокалистка Элисон Моссхарт и британский гитарист Джейми Хинс умеют играть на нервах и завоевывать сердца слушателей. Идите, если не боитесь заразиться. Да даже если боитесь — отличный постпанк в плейлисте еще никому не вредил.

Global Look Press/Sergey Kovalev

Памятник Александру Пушкину, Москва

Столица тем временем будет с размахом отмечать день рождения солнца русской поэзии Александра Пушкина. Самая интересная часть программы — возможность сделать селфи с Пушкиным — правда, виртуальным. 17 3D-двойников поэта расставят по всему центру города — на Тверской, Театральной площади, Пушкинской набережной, у метро Пушкинская, в Парке Горького, Зарядье и так далее. Встретиться с поэтом можно будет при помощи специального приложения для мобильных телефонов Histars.

7 июня, четверг

В российский прокат выходит нашумевший в Каннах фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Картина рассказывает о молодых музыкантах Викторе Цое Майке Науменко и зарождении андеграундной рок-сцены в Ленинграде в начале 1980-х. Видевшие картину на кинофестивале во Франции признаются, что создателям «Лета» удалось очень точно передать атмосферу той эпохи, а Серебренников так и вовсе создал свой лучший фильм.

«WDSSPR» /«Sony Pictures Home Entertainment

Кадр из фильма «Лето»

А на сцене Театра имени Вахтангова ставят один из лучших своих спектаклей — «Маскарад» Римаса Туминаса по одноимённой пьесе Михаила Лермонтова . Классическую историю о ревнивом муже Туминас переиначил, перенёс в зимний Летний сад, вывел из дворца на опасный лед, ходить по которому можно только взявшись за руки, держась вместе, а в одиночестве — гибель. «Маскарад» он сделал не личной трагедией, а трагифарсом, игрой — в снежки, в карты, в любовь, создал прекрасный образец современного театра, которому рукоплещут даже консерваторы.

Важная новость для гурманов: мясной ресторан «Южане» открывает летний сезон на веранде. С 7 июня и далее каждый четверг здесь будут проходить барбекю-вечеринки и живые выступления отличных музыкантов. Откроет сезон концерт Raysa Martinez.