Новосибирский театр начал продавать билеты через запрещённый Telegram

Новосибирский «Первый театр» начал продавать билеты на свои спектакли через робота в Telegram. Об этом НГС сообщил pr-менеджер Первого театра Валентин Копалов.

«Есть такая компания Telepay, которая начинает в Новосибирске предоставлять услугу чат-ботов или у них называется платёжный робот для мессенджера Telegram. А наш театр постоянно старается, чтобы [зрителю] попадать к нам было максимально удобно. Насколько я понимаю, Telepay будет расширять свою деятельность, и там будет не только «Первый театр», но пока мы первые», — рассказал Валентин Копалов.

Для приобретения билета необходимо с телефона пройти по ссылке, которую «Первый театр» разместил в своих группах в соцсетях и на своём Telegram-канале. Как заметил Копалов, сложностей в приобретении билета нет: робот выдает все необходимую информацию: названия спектаклей, наличие свободных мест, стоимость и даже краткое описание постановок. После выбора и оплаты электронного билета на телефон приходит специальное подтверждение, которое достаточно продемонстрировать на контроле в театре непосредственно перед самим спектаклем. По словам PR-менеджера театра, электронные билеты на их спектакли уже давно приобретает больше половины зрителей.

«Первый театр» заканчивает театральный сезон в конце июня: 21 июня в КТЦ «Евразия» покажут спектакль «Квадратура круга», а 22 июня — детскую постановку «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился».

Новосибирские театры регулярно обращаются к современным технологиям. 17 мая на сцене НОВАТа состоялась премьера балета «Золушка» — в постановке использовали объёмные цифровые декорации: изображения интерьеров спроецировали на прозрачные экраны.

В то же время мессенджер Telegram официально заблокирован в России по решению Таганского суда Москвы.