Дрифт, Баста и Ночь в синагоге 

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на ближайшие выходные дни.
На праздник!
Центральная набережная: 3 июня, 13.00 — Фестиваль национальных культур народов Дальнего Востока «Мы — россияне!» (0+)
Площадка Хабаровского краевого цирка: 2 июня, 13.00 — «Парад колясок» (0+)
Синагога: 3 июня, 19.00 — Ночь в синагоге (16+)
В театр!
Хабаровский краевой театр драмы: 2 июня, 12.00 — Шоу бременских музыкантов «Тру-ба-ду-ры» (6+) 2 июня, 18.00 — Комедия «Мы не одни, дорогая!» (18+), премьера 3 июня, 17.00 — Драма «Яма» (18+)
Хабаровский краевой музыкальный театр: 3 июня, 11.00 — Музыкальная сказка-балет «Муха-Цокотуха» (0+) 3 июня, 18.00 — Опера «Паяцы» (12+)
«Триада»: 2 июня, 18.00 — «Дворюги» (12+) 3 июня, 18.00 — «Солнце, старик и девушка» (16+)
Театр юного зрителя: 2 июня, 12.00 — Сказка «Приключения Чиполлино, или Тайна загадочного письма» (6+) 2 июня, 22.30 — Проект «Последний трамвай» (18+) 3 июня, 12.00 — Сказка «Незнайка 2010» (6+)
Театр кукол: 2 июня, 11.00, 13.00 — Сказка «Терёшечка» (0+) 2 июня, 16.00 — Сказка-игра «Заинька» (0+) 3 июня, 11.00, 13.00 — Спектакль «Дедушкины сказки» (0+)
На концерт!
«Платинум Арена»: 3 мая, 19.00 — Баста (16+)
ДК Железнодорожников: 3 июня, 15.00 — 6-й отчетный концерт школы «Штат 27» (6+)
В музей!
Дальневосточный художественный музей: 3 июня, 15.00 — Мастерская выходного дня (12+)
На выставку!
Галерея им. Федотова: 2-3 июня, 10.00 — Персональная выставка Анастасии Номар «Метафоры огня» (0+)
ТЦ «Южный парк»: 3 июня, 11.00 — Выставка кошек «Котомания» (0+)
На стадион!
Стадион «Динамо»: 2 июня, 10.00 — Спартакиада по скандинавской ходьбе 3 июня, 10.00 — Открытое первенство края по теннису
Площадка у арены «Ерофей»: 2 июня, 14.00 — Соревнования Российской дрифт-серии
Стадион «Юность»: 2 июня, 10.00 — Чемпионат и первенство края по лёгкой атлетике
Спорткомплекс ДВГУПС: 2-3 июня, 10.00 — Открытый чемпионат края по пауэрлифтингу
Спортивно-стрелковый комплекс: 2 июня, 11.00 — Открытый чемпионат края по фехтованию