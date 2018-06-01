Феерия любви и страсти: шоу Lovesick покоряет зрителей «Ленинград Центра»

Новый театральный проект реализован в формате 360 градусов: действие происходит в самом центре зала, зритель оказывается во власти любовной лихорадки, и от него не скроется ни одна деталь. Премьерные показы Lovesick состоятся 2, 29 июня и 27 июля.

Феликс Михайлов создал шоу поистине бродвейского масштаба на одной из самых современных и технологичных площадок в России — в «Ленинград Центре». Череда сложных хореографических и акробатических постановок перемежается проникновенными вокальными номерами.

Костюмы поражают воображение и меняются много раз за время представления. Динамика Lovesick стремительно переносит зрителя от образа к образу, оставляя сладостное послевкусие встреч то с соблазнительной танцовщицей кабаре 30-х годов, то с викторианской куртизанкой, то с фотомоделью из студии Энди Уорхола

Фотография: DR Фрагмент шоу Lovesick

Каждый номер построен на эмоциональных контрастах, где есть место встречам, расставаниям, жгучей ревности, пламенной страсти, сексу и рок-н-роллу. И всё это происходит на расстоянии вытянутой руки. Зритель — не просто безмолвный наблюдатель, а полноценный участник действа. Между сценой и залом нет границы. Вместо рядов кресел — уютные столики с напитками и угощениями.

«К нам приходит зрелая публика, начитанная, образованная, — рассказывает Феликс Михайлов. — В нашем шоу много отсылок к классическим библейским и литературным сюжетам. Есть, например, потрясающие фантазии на тему первородного греха Адама и Евы в райском саду, или интерпретация истории Казановы».

Фотография: DR Фрагмент шоу Lovesick

Lovesick — это фееричный микс из акробатики, танца, цирка, мюзикла. В центре внимания — любовь: всеобъемлющая и всепоглощающая. Здесь нет места предрассудкам и стереотипам. Есть только мужчина, который вдохновляется и восхищается женщиной, и женщина, которая дразнит и побуждает мужчину к свершениям.

«У многочисленных форм выражения чувства нет эталона. Любовь прекрасна в своей искренности и отважном безрассудстве, она правит всеми, но каждым по-своему. Ради этого великого чувства можно сделать что угодно, пойти на любые безумства», — считает режиссер Феликс Михайлов.

Дерзкое и провокационное шоу 18+ Lovesick представляет собой утонченную, полную аллегорий игру со зрителем. Вместе с актерами каждому присутствующему в зале предстоит найти для себя ответ на вопрос — а что же такое любовь?

В постановке участвует порядка 30 артистов. У них за плечами долгие месяцы не только театральных репетиций, но и изнуряющих физических тренировок. У Феликса Михайлова к актерам очень высокие требования: все они должны быть в идеальной форме, ведь эстетика тела — один из важнейших художественных элементов шоу. Каждый участник представления — настоящий «универсальный солдат». «У нас 50 процентов труппы — танцоры, которые запели и начали играть, благодаря усилиям педагогов», — рассказывает режиссер. В шоу появляются артисты Цирка дю Солей, мировые чемпионы по спортивной гимнастике и танцам, призеры многочисленных профессиональных конкурсов. В Lovesick есть и воздушная акробатика, и эквилибристика, и pole dance.

Фотография: DR Фрагмент шоу Lovesick

«Lovesick — это не мюзикл и не спектакль — это аттракцион, — говорит Феликс Михайлов. — Это коллаж фантазий на заданную тему. Моя сверхзадача — сначала развлечь зрителя, а потом заставить его задуматься. Слово «хорошо» для меня неприемлемо. Слово «нормально» — вообще катастрофическое. Мне важно, чтобы зритель не уходил равнодушным. Пусть скажет «плохо», и я пойму, что не попал. Или «вау!» — значит, мне удалось его зацепить!

Фотография: DR Труппа шоу Lovesick