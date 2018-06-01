Артистку балета Большого театра в Москве обманули на 50 тыс. руб. под предлогом продажи свадебного платья

Вечером 31 мая в полицию обратилась 26-летняя артистка балета Большого театра. «Девушка сообщила, что подбирала свадебное платье и на сайте объявлений Avito увидела подходящее. Она связалась с продавцом, а тот, введя потерпевшую в заблуждение, завладел 50 тыс. руб. с ее банковской карты», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.