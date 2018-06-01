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Артистку балета Большого театра в Москве обманули на 50 тыс. руб. под предлогом продажи свадебного платья
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Артистку балета Большого театра в Москве обманули на 50 тыс. руб. под предлогом продажи свадебного платья 

Агентство «Москва» 11 минут назад
В столице артистка Большого театра стала жертвой мошенников, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Девушка хотела приобрести свадебное платье, но лишилась денег.
Вечером 31 мая в полицию обратилась 26-летняя артистка балета Большого театра. «Девушка сообщила, что подбирала свадебное платье и на сайте объявлений Avito увидела подходящее. Она связалась с продавцом, а тот, введя потерпевшую в заблуждение, завладел 50 тыс. руб. с ее банковской карты», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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