Артистку балета Большого театра в Москве обманули на 50 тыс. руб. под предлогом продажи свадебного платья 

В столице артистка Большого театра стала жертвой мошенников, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Девушка хотела приобрести свадебное платье, но лишилась денег.
Вечером 31 мая в полицию обратилась 26-летняя артистка балета Большого театра. «Девушка сообщила, что подбирала свадебное платье и на сайте объявлений Avito увидела подходящее. Она связалась с продавцом, а тот, введя потерпевшую в заблуждение, завладел 50 тыс. руб. с ее банковской карты», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.