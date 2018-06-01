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Праздники, спектакли и футбол: программа мероприятий в честь Дня защиты детей в Калининграде
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Праздники, спектакли и футбол: программа мероприятий в честь Дня защиты детей в Калининграде 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В пятницу, 1 июня, отмечается День защиты детей. Основные мероприятия для малышей и подростков пройдут в Калининграде в выходные. «Клопс» составил программу развлечений на 2 и 3 июня.
2 июня
11:00, драмтеатр — спектакль «Скороморошина» (0+). Интерактивное представление с участием медведицы Маши, козы Зойки, Петрушки и многих других. Стоимость билета — 300 рублей.
11:00, Музыкальный театр — сказка «Волшебная лампа Аладдина» (6+). Детский спектакль.
12:00, парк «Юность» — детский фестиваль профессий (0+). Гости от пяти до 14 лет смогут больше узнать о профессиях журналиста, dj, врача, судостроителя, агронома, ветеринара, учёного, инспектора по охране территории, радиохимика, строителя, дорожного строителя, дизайнера, блогера, инстаблогера, продавца обуви, трубочиста, почтальона, парикмахера, мастера по маникюру. Развлекательная и познавательная программа. Тестирование на профессиональную ориентацию. Вход свободный.
12:00, площадь Победы — парк чемпионата мира — 2018 (0+). Звёзды российского и мирового футбола, легенды FIFA. Мастер-классы, автограф-сессии.
19:00, театр «Третий этаж» (ул. Солдатская, 7) — спектакль «Поллианна» (6+) по знаменитой книге Элинор Портер. История о девочке с трудной судьбой, которая умеет радоваться всему, что происходит вокруг.
3 июня
10:30, Кафедральный собор — «Турнир волшебников» (0+). Интерактивный проект для детей по мотивам книг о Гарри Поттере. Стоимость билетов — 250 рублей.
11:00, драмтеатр — спектакль «У ковчега в восемь» (6+). Три друга-пингвина спорят на философские темы, пока не начинается Всемирный потоп. Подплывает ковчег, но у пингвинов только два билета, и третьего решают провести тайком.
12:00, Центральный парк культуры и отдыха — детский праздник (0+). Парад принцесс. Благотворительный сбор средств для центра «Верю в чудо». Лотерея, бесплатное мороженое и воздушные шары, концерт. Вход свободный.
12:00, площадь Победы — парк чемпионата мира — 2018 (0+). Звёзды российского и мирового футбола, легенды FIFA. Мастер-классы, автограф-сессии.
13:00, Калининградский зоопарк — День детства (0+). Аниматоры, научное шоу, акробатический рок-н-ролл, концерт, спортивные игры. Кастинг на съёмки в «Ералаше». Стоимость билетов — 70–280 рублей, дети до трёх лет — бесплатно.
19:00, театр «Третий этаж» (ул. Солдатская, 7) — спектакль «Фонарщик» (12+) по мотивам сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
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