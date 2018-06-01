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Более 60 млн рублей направлено на ремонт Екатеринбургского театра оперы и балета
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Более 60 млн рублей направлено на ремонт Екатеринбургского театра оперы и балета 

ТАСС 58 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета в этом году получит более 60 млн рублей на ремонт здания 1912 года постройки, которое является объектом культурного наследия федерального значения. В частности, специалисты заменят систему пожарной безопасности, сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора учреждения по техническим вопросам Василий Чебыкин.
"У нас заключены бюджетные соглашения, по которым финансирование в этом году предусматривается в размере 66 млн рублей. Будут проведены работы по гидроизоляции фундамента, ему более ста лет, он находится в технически— удовлетворительном состоянии, но нужно предотвратить попадание каких-либо грунтовых вод. Были проведены научные исследования, выкопаны шурфы, разработан проект по гидроизоляции. Источник финансирования — это целевая субсидия Министерства культуры РФ", — сказал Чебыкин.
Последний раз масштабная реконструкция здания проводилась в 1982 году. При федеральной поддержке новый ремонт начался год назад, тогда специалисты создали в уральском театре систему управления постановочным освещением по образцу Лондонского Королевского театра «Ковент Гарден». Работы продолжатся до 2024 года.
"В этом году также запланировано устройство системы пожарной безопасности, мы хотим сделать ее еще лучше, а также работы по устройству инженерных систем — структурированная кабельная сеть, система электроснабжения, система электроосвещения, частично по инженерным коммуникациям будем заниматься водой и канализацией", — отметил собеседник агентства.
Чебыкин пояснил, что замена системы пожарной охраны не повлияет на безопасность объекта. «Устройство новой пожарной сигнализации ни коим образом не предусматривает демонтаж старой, то есть мы сначала делаем все новое, тестируем, запускаем и переходим на новую систему, затем старую систему демонтируем», — уточнил он. Ремонтные работы планируется провести этим летом между театральными сезонами.
Екатеринбургский театр оперы и балета (до 1931 года — Новый городской театр) открыл свой дебютный сезон в 1912 году оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». В современном репертуаре театра почти четыре десятка произведений. Спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета не раз становились номинантами премии «Золотая маска». В коллекции театра уже 15 «Золотых масок».
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