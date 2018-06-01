Спектакль по рассказам Аверченко покажут в Москве 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля «Гнездо перелетных птиц» по рассказам Аркадия Аверченко и песням Александра Вертинского пройдет на сцене столичного театра «Сфера» 24 июня. ОБ этом сообщила пресс-служба театра в пятницу.
"Гнездо перелетных птиц" — постановка молодого режиссера Константина Демидова. «Работа с таким материалом — счастье для режиссера! Показ эскиза спектакля подтвердил, что писатель Аверченко очень попадает в русского зрителя. Одна из наших основных задач — вернуть этого автора потенциальному зрителю, читателю», — приводятся в пресс-релизе слова режиссера.
В 2018 году исполняется 110 лет со дня выхода первого номера «Сатирикона» — дореволюционного петербургского журнала, где Аверченко был главным редактором. Благодаря ему в журнале печатались многие выдающиеся прозаики и поэты, такие как Самуил Маршак, Александр Куприн и другие.
В спектакле принимают участие артисты: Дмитрий Новиков, Виктория Склянченкова, Александр Пацевич и другие.