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Насыщенные культурные выходные организуют в «Коломенском»
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Насыщенные культурные выходные организуют в «Коломенском» 

Управа района Нагатинский затон 33 минуты назад
Фото: Нагатинский затон
Музей-заповедник «Коломенское» приготовил для своих гостей концертные выходные.
Так, 2 июня здесь организуют концерт «И чувства добрые он лирой пробуждал…» на тему произведений Александра Пушкина. Перед слушателями выступят солисты «Продюсерского центра Владимира Вексельмана», которые представят самые известные и любимые арии из опер и романсы на слова великого русского поэта. Начало в 19:00 во Дворце Алексея Михайловича.
Далее, 3 июня, здесь же покажут спектакль для детей «Все начинается с дороги» по пьесе Веселова. Постановка призвана в интерактивной форме обучить детей правилам поведения на дороге. Начало в 11:00.
«Музыкальное путешествие» по Франции смогу посетить гости музея-заповедника уже в 18:00 воскресенья. В театральной хоромине Дворца царя прозвучат произведения Дебюсси, Форе и Гобера.
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