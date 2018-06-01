Насыщенные культурные выходные организуют в «Коломенском»

Музей-заповедник «Коломенское» приготовил для своих гостей концертные выходные.

Так, 2 июня здесь организуют концерт «И чувства добрые он лирой пробуждал…» на тему произведений Александра Пушкина. Перед слушателями выступят солисты «Продюсерского центра Владимира Вексельмана», которые представят самые известные и любимые арии из опер и романсы на слова великого русского поэта. Начало в 19:00 во Дворце Алексея Михайловича.

Далее, 3 июня, здесь же покажут спектакль для детей «Все начинается с дороги» по пьесе Веселова. Постановка призвана в интерактивной форме обучить детей правилам поведения на дороге. Начало в 11:00.

«Музыкальное путешествие» по Франции смогу посетить гости музея-заповедника уже в 18:00 воскресенья. В театральной хоромине Дворца царя прозвучат произведения Дебюсси, Форе и Гобера.